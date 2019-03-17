研究：化療對胎兒健康和發育無影響　懷孕患者應積極治療

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理報導）台灣乳癌患者近半數不到50歲，部分癌友正值生育年齡，多會擔心影響寶寶健康，接受治療的意願不高。根據國家衛生研究院與台大醫院共同研究發現，化療對14週以上的胎兒無害，呼籲懷孕患者積極治療。

在美國乳癌屬於年長者的疾病，但台灣國內過去40年，年輕型乳癌患者增加近4倍，醫師推斷，年輕型乳癌患者之所以增加，有70%可能和現代人晚生、不生孩子有關。

綜合ETtoday健康雲報導，國內研究指出，除了晚生、生育數少是造成乳癌增加的重要原因，環境賀爾蒙的曝露(如塑化劑及DDT等)也是元兇之一，加上台灣女性在基因演化過程中，對於脂肪的代謝較差，若突然過量攝取脂肪與熱量時，會導致體內雌激素濃度增加以及乳房脂肪的慢性發炎，進而造成台灣女性年輕型乳癌的大幅增加。

中央社引述台大醫院腫瘤醫學部主治醫師林季宏表示，女性乳房的生理功能就是為了哺乳，生育過後的乳腺會成熟、功能齊全，比較不容易受到外來致癌物影響，醫界早在16、17世紀時，就發現乳癌是修女們常見的職業病，直到近年才逐漸了解其中緣由。

正因年輕型乳癌患者逐年增加，且大多在女性停經前就發生，孕婦確診乳癌的個案在門診中愈來愈常見，懷孕婦女一旦罹癌，身心承受重大壓力，不免擔心癌症或治療會對孩子發生傷害，在治療與墮胎間苦苦掙扎，有些甚至被婆婆怪罪，癌重影響婚姻關係。

國衛院群體健康研究所所長熊昭受訪時表示，為了解決這問題，研究團隊串連2002年至2014年的癌症登記資料、健保資料庫及死亡登記檔進行分析，發現20歲到50歲初次確診為乳癌者有3萬479人，其中2679人在乳癌發生前5年有懷孕記錄。

進一步分析發現，台灣的罹患乳癌的孕婦僅有12%積極治療，其餘可能確診後可能因種種考量，再也沒回診過或不接受治療，相較比利時與德國，有約64%的乳癌孕婦會接受化學治療等積極治療方式。

熊昭說，研究團隊蒐集國際間具影響力的文獻報告，顯示在14週過後使用化療對胎兒是安全的，不需要終止懷孕，不僅存活率和一般乳癌患者相當，孩子的健康、生長範圍、心血管功能、認知功能等也都沒有差異，因此鼓勵罹患乳癌的孕婦務必積極治療，爭取存活的機會。