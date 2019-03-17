凌友詩被罰欲申訴　內政部：在中國可沒機會

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）擁有台灣戶籍的凌友詩，因擔任「中國人民政治協商會議」第13屆全國委員會委員，遭我國內政部裁罰新台幣50萬元。對於她接受香港媒體訪問時表示將保留申訴權利，內政部次長陳宗彥今（17）日回應，人民有申訴管道，這是台灣民主法治的價值，在中國可沒這樣的機會。

57歲的凌友詩在週一（11）舉行的中國政協會議上自稱「平凡的台灣女孩」並高調發表支持「兩岸統一」的言論引發譁然。

內政部在週五（15）表示，凌友詩擔任中國政協委員已違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，且她公開發表統戰言論極其不當，因此內政部決議處法定最高額新台幣50萬元罰鍰。

凌友詩隨後接受《星島日報》訪問時表示，她是台灣普通老百姓，不能同意當局所做的罰款裁定，認為這個裁定不合法，也不合情理，「《兩岸人民關係條例》是個竹幕條款，嚴重違反人權，目的在阻止臺灣人民到大陸去發展。本人對判決保留申訴的權利。」

對此，陳宗彥回應， 申訴是「中華民國國民依憲法與民主法治下，國民的基本權益，凌小姐當然有權回到台灣提出申訴。」

陳宗彥提及，凌友詩目前仍保有我國戶籍及國籍，因而適用《兩岸人民關係條例》規定，政府依法所做的處分，人民保有申訴的管道，「這就是台灣民主法治的價值，在中國可沒有此機會。」