蔡英文：修法重罰散布不實災害訊息

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（17）日表示，除了政府各部會要積極澄清不確實的假消息，對於散布不實災害訊息的人，行政部門隊也將修法重罰。

蔡總統今日出席「台中市醫界聯盟第九屆第三次會員大會」，提及昨（16）日剛落幕的立法委員補選，她表示台灣的民主發展出現了急需大家共同警覺處理的問題，就是假訊息的問題。

蔡總統接著指出，政府請各部會特別注意，在有任何不確實的假消息出現時，都要更加積極迅速澄清，而對於散布不實災害訊息的人，行政部門也在推動修法來重罰。

此外，蔡總統也提及，她在今年初收到臺中市醫界聯盟的來信，除了提供許多建議，對於我國現在的處境和政治情勢也表達了很深的關切。她表示，在執政過程中有需要注意，或應該處理的問題，都非常歡迎醫界聯盟的朋友隨時告知。

蔡總統指出，大家的建議也代表了對政府的期許，接下來政府也將推行許多政策，尤其在醫療照護環境方面，有許多嚴峻挑戰，包括長照需求增加、醫事人力過勞及醫療糾紛增加等，政府將會積極面對並盡力解決。

蔡總統也表示，過去幾年來，政府推動長照2.0的政策已有初步成果，對於大家很關心的醫療事故處理機制，目前草案也已經送進立法院審議，她特別請立法委員邱泰源在後續朝野協商的時候，能尋求最大公約數，讓法案可以順利的通過，而針對勞動權益問題，政府也將持續跟醫界討論，所有的修法工作也會跟大家保持密切聯繫。