中國統戰再出招　聘台籍科技特派員幫扶農業

繼廈門設置台籍社區主任助理、平潭設置村委會執行主任之後，中國再以「台籍科技特派員」頭銜讓台灣人下駐中國村落展開「農業幫扶」，由於此舉涉嫌違反兩岸條例，引起爭議。

大陸委員會表示，兩岸條例第33條第2項明定，國人不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。有關民眾擔任陸方「台籍科技特派員」，將由主管機關就職務性質及相關事證予加以審認，並要求當事人說明。

新華社13日刊發台灣青年蔡志陽在福建漳浦縣擔任台籍科技特派員的報導。

39歲的蔡志陽來自嘉義，2013年到漳浦的台灣農民創業園，但一開始並不順利。今年2月起他多了「台籍科技特派員」的頭銜，他說：「有了這重身分，不僅推廣果蔬新品種有了更大平台，也能更好幫助農民朋友走出跟風種植困境，獲得更高收益。」

這是中國自1999年開始向基層農村推廣科技特派員制度後，首次出現台籍科技特派員。

根據福建省網站1月16日刊出的訊息，當時漳浦縣選聘台籍科技特派員座談會已召開，針對當地台灣農民創業園提出台籍科技人才特派工作方案和政策，會中表示，台籍科技特派員將下駐各村展開「農業幫扶」。

會中還表示，在台商中選聘一批科技人員擔任科技特派員，可以發揮台商技術優勢，延伸到鄉鎮、行政村發揮作用，幫助農村、農民謀求發展。

根據網路公開資料，科技特派員需經地方黨委和政府按照一定程序選派，目的為解決農民、農村、農業問題，涵蓋科技成果轉化、優勢特色產業開發、農業科技園區建設以及醫療衛生服務的專業技術人員。

他們的工作內容包括下村到戶、工作匯報聯繫等。到2017年，全中國已有73.9萬名科技特派員，分為省、市、縣三級。

不過，台籍科技特派員也引發爭議，包括是否違反兩岸條例，以及是否涉及農業技術不當轉移。

根據上述福建省網站資訊，由台籍的科技人員擔任科技特派員，可以根據企業需求「積極研發、推廣應用新技術、新產品」，提高農民收入。

從事兩岸農貿多年的業者向中央社記者表示，兩岸農民至少已經交流了10幾年，農業技術轉移的相關保障很少、也很難落實，各地基於現有技術的研發改良很普遍。台灣有「植物品種及種苗法」，針對品種提出年限保護，實務上無論技術還是品種都可以花錢買。