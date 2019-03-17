法國「黃背心」運動再起　香榭大道店家被砸、縱火和打劫

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）法國「黃背心」運動進入第18週，抗議民眾今天縱火、洗劫巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees）的商家及企業，焦臭味瀰漫在這條號稱全球最美的大道上。總統馬克宏誓言將採取「有力決定」，避免更多暴力事件發生。

綜合中央社報導，「黃背心」運動抗議活動過去數週來相對平靜，參與人數也逐漸減少，今天暴力再起，造成42名抗議民眾、17名員警及1名消防員受傷。警方最後動用催淚瓦斯及高壓水柱驅散人群。

不到中午，香榭大道氣氛就開始緊繃。知名餐廳Le Fouquet’s先是被砸，櫥窗和店內桌椅都未倖免，地面一片狼籍，接著又遭人縱火，全無平日風光。這間餐廳於1899年起營業，早已列為歷史建築之一。

高級皮件店Longchamp店面一片焦黑，門面上的金屬字招牌也被燒熔了一部分；一個書報亭完全被燒毀，畫面驚人；露天咖啡座的椅子被燒得只剩骨架，人行道上的垃圾桶也有焚燒痕跡。

黃背心暴力再現，暴力再度肆虐巴黎香榭麗舍大道，眾多店家及餐廳被砸、塗鴉或打劫。（圖／美聯社）

此外，被砸毀櫥窗的店舖多不勝數，包括台灣觀光客熟悉的甜品店Laduree、巧克力店Jeff de Bruges的櫥窗都被砸破，有媒體指店面被破壞後，有人直接入店拿巧克力分食。

法新社及路透社報導，總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示將採取「有力決定」，避免更多暴力事件發生。他說：「我希望能精準分析局勢，並盡快做出強而有力的配套決策，防止事件再度發生。」

他說：「我們必須尊重各項憲法權利，但今天有人使出各項手段來破壞共和體制，極盡搗亂之能事，並甘冒釀人員死傷的風險。」

消防部門表示，黃背心示威期間，有間銀行冒出火舌，消防人員隨後到場並救出一名婦女和她的寶寶，這起火災造成11人輕傷。

警方逮捕近240名示威民眾，這些暴徒洗劫香榭麗舍大道上的商家，並動手破壞知名高檔餐廳富凱（Le Fouquet's）。

部分「黃背心」團體於社群網站宣稱今天是「最後通牒」，強力動員各地支持者齊聚巴黎。內政部估計本次有1萬人參與巴黎的抗議，遠高於9日的3000名示威群眾。本週全法國約有3萬2300人走上街頭，略高於上週的2萬8600人。