產業創新計畫成果亮眼 總統：有打世界盃實力

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）總統蔡英文表示，5+2產業創新計畫已創造了很多亮眼階段性成果，越來越多的國際廠商帶資金、技術投資台灣，不論無線傳輸或太空科技方面，台灣都有打世界盃的實力。

中央社報導，總統接見「2019年亞洲華人團體會議」與會僑領及代表們致詞表示，感謝僑界積極的貢獻服務，凝聚了僑胞支持台灣的力量，也在國民外交上做了很多的努力。

「這一陣子以來，台灣持續的面對很多經濟跟外交上的挑戰」總統表示，像是全球經濟成長的趨緩，還有美中貿易衝突的變數，在這種全球局勢的變動底下，僑界的領袖對台灣持續保持堅定的支持。

總統表示，近來全力在推動新南向政策，就是要加深台灣跟印太國家的交流，積極展開人才、教育、文化、觀光等多面向的合作，打造更堅實的夥伴關係。

總統說，希望借重僑界的力量，協助政府開啟和東協、南亞等更廣泛的國家的對話，繼續共同創造區域的發展跟繁榮。

蔡總統表示，在台灣，政府也持續的推動了很多重要的計畫，產業發展的部分，5+2產業創新計畫已經創造了很多亮眼的階段性成果，越來越多的國際廠商帶來資金、技術投資台灣，台灣不論是在無線傳輸或者是太空科技方面，也都有打世界盃的實力。

她表示，僑界支持的網絡是台灣能夠繼續走向世界最重要的後盾，希望僑界領袖能夠繼續把台灣的聲音帶往世界，讓台灣能夠勇敢直行，跟世界同行。