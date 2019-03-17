德國情報局警告 「華為不是一位值得信任的夥伴」

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）德國5G頻譜即將拍賣，外電報導，德國聯邦情報局（BND）向聯邦政府示警：「華為不是一位值得信任的夥伴」，BND安全專家擔憂，中國情報法讓國家情報部門得要求中國所有企業、組織和個人提供支持、協助與合作。

自由時報引述《明鏡週刊》和彭博報導，年初華為波蘭主管王偉晶爆發涉及替中國情蒐的間諜案，引發德國安全機構關注。德國聯邦議會聲明，BND代表向國會議員表示，華為過去曾發生涉及該公司的「安全相關意外」事件，對於一家配合本國安全機構的公司，德國政府很難和其合作。

德國聯邦議會外交委員會主席羅特根（Norbert Rottgen）也警告，「對聯邦政府來說，在建設5G網路方面安全性是一項很高價值，這就是我們要定義本身（安全）標準的原因」；德國須盡可能降低安全風險，如果可能的話，不應在關鍵領域使用非歐洲零組件。

報導提到，德國聯邦政府發言人塞伯特（Steffen Seibert）15日表示，BND原則上只向「聯邦政府和聯邦議院及舉行秘密會議的委員會」呈報所掌握的情報；德國聯邦政府，雖不希望全面排除華為5G網路技術，但對外國供應商濫用數據、從事間諜活動及破壞網路安全的風險，聯邦政府認為可透過對製造商的嚴格規定，加以限制。