美麗信雨林餐廳 「I Love Buffet」限時優惠

美麗信雨林餐廳難得一見的美食優惠即將限時推出，為期10天的三人同行一人免費的「I Love Buffet」活動，敬邀嘉賓一同置身美麗新食境，大快朵頤以優惠價格享受美食。

雨林餐廳平日午間原價每人780+10%，平日晚間原價每人NT$880+10%， 3月18日(一)至3月29日(五)限時推出【I Love Buffet】優惠活動，平日午、晚間享「三人同行˙一人免費」超殺優惠，原價NT$2 , 574，折扣後竟然只要NT$1 , 794；低於7折的超值優惠，讓五星吃到飽也能平易親人， 特邀各位愛吃Buffet的品味嘉賓與親朋好友共襄盛舉，感受多款美食帶來的無限感動！

美麗信一樓雨林繽紛百匯自助餐廳，現正上檔的餐飲美食活動為【春食節氣˙茗饌豪邁饗宴】涵蓋各式佳餚，平日餐期各式特色美麗茗饌，包括爐烤稻香美國牛、奶香義式鮭魚海膽醬、玫瑰花茶烤羊排、茶梅紅酒燉豬肋排、綜合生魚片、貴妃鮑角、藍蟹等等，壽司手卷區提供炙燒鮭魚抹茶握壽司、紅玉茶梅軟殼蝦壽司等綜合壽司盤，還有蟹肉、鮮蝦、蝦卵等手卷；中西式繽紛主食熱菜及開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧，精選湯品有御膳蛤蜊蒜頭雞湯、奶香客家擂茶濃湯等，還有時令鮮果、哈根達斯冰淇淋、西班牙La Menorquina冰淇淋、多款手工冰晶甜點、現榨蔬果汁、飲品、咖啡及茶等無限享用。

美麗信雨林餐廳限時推出【I Love Buffet】優惠活動，絕對是滿足您口腹之慾的超值饗宴，更是親友餐聚、闔家歡享的最佳選擇！訂位專線﹙02﹚8772-8800分機2311。