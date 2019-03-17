春季養生這樣吃！台北福華推撫慰人心「春之料理」

春暖花開的季節即將到來，台北福華大飯店準備好了春季主廚推薦私房菜色，絕對開胃爽口，就是要給饕客們全新無負擔的餐點，並完美打造健康飲食，絕對符合舌頭挑剔的您，即日起至5月底期間限定開賣。快來品嘗好感度滿分的「主廚私房推薦春季料理」。這次所獻上的四道菜色都以清爽當道，食慾大開更讓人垂涎三尺，保證是春季必嘗的滋味。

因為季節轉換的關係，忽冷忽熱很容易失去胃口，春節年後更是享用紅糟的好時節，此道雖為老福州菜色，老菜注入新想法別有一番滋味，第一道獻上「紅糟響螺片」由蓬萊邨台菜餐廳主廚王永宗精心上菜，響螺肉豐滿細膩，更帶有一抹薑香細潤引味，襯托出紅糟酒香緻密婉轉，舒展似花，用刀工調味征服客人的胃。取其嫩薑薄片後，用大火起油鍋先煸取味，再轉文火拌紅糟入薑油，一口咬下鮮留齒頰，必點佳肴。\喜好江浙料理的朋友們絕對不能錯過這道菜「花枝招盞」由江南春主廚劉宜嘉研發春季美饌，因逢春暖花開之時，特別選用花苞(金盞花)和墨魚、蝦仁海鮮等多元食材，其結合色彩繽紛，並象徵春天來臨、生生不息之意。另一個好味道「蘆筍金沙雞柳」，由珍珠坊副主廚廖振情發揮絕佳創意廚藝，用鹹蛋黃的鹹香，搭配著蘆筍與紅蘿蔔的甜，配上軟嫩雞柳條的口感，鹹香鮮嫩好下飯。炒得鹹香的鹹蛋黃先爆香，再與紅蘿蔔與蘆筍一同拌炒，再加入軟嫩的雞柳條，絕對香氣逼人。

麗香苑則推出「美國極黑豬雞蛋寬麵佐古巴魔力醬汁」採用目前熱門的美國極黑豬口感香甜Q嫩與裹著濃郁醇香奶油白醬雞蛋寬麵，搭配異國風情的古巴魔力醬汁，口感濃醇帶有一些酸。配上甜椒、洋菇與蘆筍花等顏色呈現出春天萬象復甦的感覺。

點心坊甜點總監嘉手納慶一別出心裁研發多元化、注入日本職人堅持的法式甜點，這次特別為喜愛甜點的饕客們，獻上一款小品「日式葡萄餅乾禮盒」以果子燒為發想，注入法式甜點的優雅，結合日本甜點細緻工法調配，外皮香酥，內部有如蛋糕般的香、滑、綿；採用日本進口高級麵粉融入甜而不膩口的奶油，搭配淡淡的迷人酒香和葡萄乾果香，濃郁奶油與酒香在口中交織，讓人意猶未盡，口感更為驚艷！順口！且可以常溫擺放三天食用,不會改變口感與風味。

講究好手法、好食材與嚴謹的料理方式溫暖消費者的胃，就趁現在來品嚐主廚私房美味吧！從擺盤的裝飾，到料理入口的絕妙滋味，都大力讚頌著春天的到來！讓民眾能透過視覺、味覺來感受濃厚的春天氣息，一同享受春天的好滋味！