立委補選4席拿下2席　羅文嘉：民進黨沒有贏「只是止血而已」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）立法委員補選今（16）日登場，民主進步黨拿下新北市第三選區及台南市第二選區，彰化縣第一選區則由中國國民黨候選人當選。民進黨秘書長羅文嘉在選舉結果出爐後召開記者會表示，民進黨此次在立委補選中拿下兩席，「不是民進黨的勝利，是守護台灣民主的勝利，對民進黨來講，沒有贏，我們只是止血而已」。

羅文嘉表示，此次補選結果若有給民進黨任何訊息，那就是只有黨內人士更緊密地團結在一起，才能夠克服所有外在的困難。他也感謝台灣選民給民進黨機會及溫暖，「這樣的溫暖在此時此刻對台灣很重要」，也讓民進黨在接下來一年更漫長、更辛苦的路途上，暫時不會覺得孤單。

提及未來的選舉「不會是民進黨一個政黨的選舉」，羅文嘉強調，為了捍衛得來不易的民主價值及對抗中國的節節進逼，未來的這場戰役必須是所有愛護台灣、共同踩在這塊土地上，並且一起呼吸著自由的空氣的所有朋友，大家共同面對的一場戰役，「這場戰役會決定台灣是如同今天的台灣一樣，繼續保持文明進步下去，還是會如60年前的西藏，或今天的香港一樣，逐步地喪失他們的自主及自由。」

此次立委補選被外界視為是2020年總統大選前哨戰，除了新北市第三選區由於前民進黨立委高志鵬因案入獄依法解職而出現缺額外，彰化縣第一選區、台南市第二選區，以及金門縣選區皆是因原選區立委當選縣市長離職而須補選。

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新北市第三選區立委由民主進步黨徵召的余天當選，獲得56,888票，擊敗國民黨候選人鄭世維的51,127票。

高達六位候選人的台南市第二選區也由民進黨拿下，郭國文以62,858票擊敗國民黨謝龍介的59,194票及無黨籍候選人陳筱諭的10,424票。

彰化縣第一選區則由國民黨候選人柯呈枋當選，獲得47,835票，勝過民進黨候選人黃振彥的41,946票。

而金門縣選區則由無黨籍候選人陳玉珍當選，獲得7,117票，勝過國民黨候選人洪麗萍的5,681票。

國民黨截至發稿前尚未召開記者會。