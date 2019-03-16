川普否決國會提案取消緊急狀態　接下來國會該怎麼做？

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）在川普宣布國家進入緊急狀態後，民主黨誓言要阻止這種「非法」行徑，14日民主黨在成功爭取12名共和黨人的支持後，要求川普撤回緊急命令，然而，川普動用了上任後的首次否決權，將這個決議退回國會，這代表著如果要再次向川普提出要求，民主黨必須在參眾兩院都取得絕對多數，才有可能。

川普表示，身為美國的總統，他必須動用自己一切的權力，來維護國家的安全，並聲稱國會所通過的要求他撤回緊急狀態的決議，會讓成千上萬的美國人陷入險境，因此雖然他尊重國會「通過法案的自由」，否決這種法案卻是他身為總統的義務，而且他對於動用否決權，「深以為傲」。

這番說法也獲得了其他政府官員，包含副總統潘斯(Mike Pence)、國土安全部部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)、司法部長巴爾(William Barr)的支持，一些民間人士，像是兒女曾遭非法移民殺害的「天使父母」也表達了認同。

對於民主黨而言，如果執意要讓川普收回成命，勢必會是一場硬仗，民主黨掌握的眾議院雖然有可能達成，但是在參議院，民主黨經過一番辛苦的說服過程才讓12名共和黨員倒戈，最後以59票贊成對上41票反對的驚險差距成功過關，然而，川普否決後，兩院必須要取得三分之二絕對多數同意，才能再將提案丟給川普的規定，這將會是民主黨最大的阻礙。

在這之後，要求川普取消緊急狀態的決議將會在本(3)月26日被退回國會重審，民主黨必須在參議院中拉到67票，才可以再把決議呈交總統，這代表還要有8位共和黨參議員倒戈，民主黨才有一搏之力。

對此，民主黨籍的眾議院院長裴洛西(Nancy Pelosi)呼籲，共和黨議員應該遵從他們就職時所發下的誓言，以此維護憲法的尊嚴，不過支持川普的司法部長則反駁，他認為川普的決定在法理上站得住腳。

雖然結果未定，但是可以預知的是，這對雙方而言都會是次激烈的爭鋒。