墾丁音樂祭「夏都春宴」4月登場　日爆紅裸體抽桌巾藝人搞笑演出

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）墾丁音樂祭「夏都春宴」邀請法國音樂鬼才 Solberjum、英國DJ Swindali、香港DJ Mojito，以及日本搞笑藝人植草和久演出，將於4月至6日登場。

年年吸引大批年輕樂迷及派對子民們，於國內外皆享富盛名的南台灣派對「夏都春宴」（Spring Break on the Beach）將於4月4日、5日、6日正式登場，要與墾丁的艷陽一起點燃大家的派對魂！

此次，「夏都春宴」邀請的國際藝人，包含法國音樂鬼才 Solberjum、巡迴世界的英國DJ Swindali、香港知名DJ Mojito 以及日本搞笑藝人 Wes-P(植草和久) ；國內DJ也邀請了號稱「派對之王」的FAMOUS、英國Glastonbury音樂祭固定班底 DJ Chamber ，及南台灣的派對女神 MoneyDick。

連歷史久遠的「春天吶喊」也敵不過夏都春宴的高人氣，不僅更改了活動時間，避開競爭，也遷往高雄另闢戰場。作為墾丁當地僅剩的一場音樂活動，夏都春宴主辦單位不僅無所畏懼，更是擴大這場音樂盛事，增建一座舞台，吸引更多不同的樂迷一同前往墾丁。

主辦單位表示，中國遊客人潮銳減，使得墾丁住房價格拉低，正是台灣人南下前往墾丁旅遊的好時機。南台灣舒適的暖冬也也象徵著春天即將到來的艷陽與好天氣，住在溼冷北部的民眾將放下家裡的雨傘，驅車來到墾丁感受舒適的溫暖氣候。

精彩的是網路高人氣的日本搞笑藝人 Wes-P（植草和久）以高超技巧裸體抽桌巾走紅，讓杯子與餐盤在桌巾抽走後仍能巧妙地遮住重點部位。在英國達人秀演出時，更是讓毒舌評審賽門震驚得啞口無言。今年主辦單位邀請到這位當紅的藝人在夏都春宴現場演出，娛樂效果比起在Youtube上看到的一定更為精彩。

此外，台灣的第一場大規模哈雷機車大會師也即將在墾丁舉行。今年主辦單位邀請到台灣最大哈雷車隊多達300位車友，大陣仗地一同前往墾丁參加夏都春宴。300輛的客製化哈雷機車在墾丁大街上吸睛程度，可能不輸給往年的高級跑車。

除了3天精彩的演出與每日3小時的酒水暢飲，今年主辦單位更首次增設了第2座舞台。這將能在活動上排入更多的演出藝人，這次為期3日的活動有超過100位的表演者，包含50位DJ、50位舞者、特技藝人、高蹺與雜耍藝人等馬戲團式的近距離演出。國內外知名DJ帶來多重音樂曲風，更能讓喜歡不同音樂的民眾都可以在夏都春宴同歡。



網路高人氣的日本搞笑藝人 Wes-P（植草和久）以高超技巧裸體抽桌巾走紅（影/facebook）