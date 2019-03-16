第二次世界大戰日本向同盟國投降後，同盟國太平洋戰區最高統帥麥克阿薩將軍發佈第一道命令，將台灣暫時交由中國接管。當時，接管的行政長官陳儀及其統治集團牽親引戚，貪汚案件層出不窮，物價大幅高漲，台灣人民怨聲載道，因而爆發二二八事件，衆多無辜的台民慘遭屠殺。同樣的惡行在中國本土亦是屢屢可見，因而貪腐殘暴的中國國民黨蔣介石政權遭受毛澤東領導的中國共產黨逐出中國，逃至台灣。七十年來，國民黨的威權統治，以及中國不斷的威脅恐嚇，台民生活在恐懼中，驚惶失措，台灣的和平有如風中之燭，岌岌可危，令人憂心不安。

近日，國民黨多位大咖拋出「和平協議」的話題，企圖以此搶奪選票，為明年的總統大選鋪路。此話題立即引發諸多爭議及質疑，蔡英文總統明確地宣示：「台灣社會不會接受任何會消滅或傷害國家主權、或者是消滅台灣民主的任何政治協議。」蘇貞昌院長也以「英國前首相張伯倫與德國納粹希特勒簽訂和平協議（指慕尼黑協定），卻換來二次世界大戰」的歴史事實，呼籲國人務必想清楚，不要重蹈覆轍。國民黨在其官方臉書質疑民進黨政府「不要和平、只要戰爭」，這種扭曲原意的話術，居心叵測！

台灣人民當然不要戰爭，然而，抉擇的核心關鍵在於，我們要的和平是真正長久的和平，而不是虛假短暫的和平。以慕尼黑協定為例，張伯倫拿到協定後短短一年，希特勒就出兵併吞波蘭，因而引發二次世界大戰，歴經六年(1939 - 1945)浩劫，有三十多國家一億多人捲入戰爭，死亡人數高達五千萬至八千五百萬之多，生靈塗炭，遍地廢墟，慘不忍睹，文明遺產損壞嚴重。之後，還要一、二十年的痛苦重建。對大英帝國而言，更悲哀的是，「日不落」的盛世再也難以回復，英國為了一年和平的協定而付出的代價實在太驚人可怕了。台灣沒有稱霸世界的野心，但不要，也不須承受如此可怕的代價和惡果。

和平協議或條約的商議必須雙方能相互尊重、對等參與，而要維持簽署後的和平，雙方更要有誠意和意志來嚴格遵守承諾。令人厭惡的事實是，中國共產黨擅長以「和平協議」為工具而行其侵略他國或擊敗對方的惡意企圖，自由廣場一篇投書(莊雄吉2019-2-26)列出其惡行，可作為前車之鑑。圖博（西藏）在一九五一年與中國政府簽訂和平協議，但縱然在周恩來親口保證下，和平協議不但未能維持其和平，還反遭共產黨政權持續嚴重迫害，而導致全民抗暴，達賴喇嘛被迫逃亡印度，十幾萬人民流離失所、百萬人喪生，達賴喇嘛至今仍流放國外，無法返郷。

自由民主國家基本上都喜愛和平，而專制獨裁政權常有迫害人民及侵犯他國的殘暴習性。台灣要和平，但不可有一廂情願的錯誤幻想。中國國家主席習近平於今年一月二日提出五點宣示，重申「一個中國原則」、「一國兩制」，但毫無意願放棄武統。近來，中國統治集團對新疆加重欺壓監控，美國司法部副部長羅森斯坦說：「在新疆，… 如今據悉有逾一百萬維吾爾人與其他少數族群被關押在拘留營中，他們被迫棄絕自己的文化與宗教，他們面臨政治性的再教育。」中國政府只是以「和平協議」為餌，掩飾其併吞台灣的惡毒陰謀，國人務必以圖博與新疆為戒，才不會使台灣陷入萬復不劫之境。

1988年蔣經國病逝、李登輝繼任總統。李總統初掌政權時，國民黨反動份子串連非法奪權，千方百計頑強對抗。李總統在大多數台灣人民的支持下，驚險解除危機，穩定政局，開始展開民主改革的重大工程，一步一腳印，台灣的民主幼苖逐漸茁壯，也成為世界民主的重要基地，人民享有高度的自由。依據Freedom House (自由之家）今年二月四日公布的年度「Freedom in the World 2019 二○一九世界自由調查報告」，台灣獲得九十三分 (滿分一百分)，在一百九十五個受評比國家中排名第八，而中國只獲得十一分，被評為「不自由」國家。台灣能在短短的一、二十年內，從一黨獨大的專制政權成功地轉變為民主體制，已成為世界民主的典範，非常難能可貴。台灣的民主及自由是很多先賢打拼和犧牲才有的輝煌成果，我們務必要珍惜。唯有同心戮力捍衛國家主權，才能守護民主自由，也才能擁有真正長久的和平與高品質的生活。民主、自由、長久和平是台灣追求且護衛的目標。