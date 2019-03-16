基督城槍擊案開庭　嫌犯現身法庭態度傲慢、槍枝議題再受討論

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）基督城槍擊事件的主要嫌疑人在今(16)日出庭，身穿白色監獄襯衫的澳洲籍嫌犯Brenton Tarrant除了面臨謀殺罪行的指控外，檢方還考慮提出更多新的指控，除此之外，大屠殺事件也激起了國內檢討現有槍枝政策的聲浪。

紐西蘭女總理阿爾登(Jacinda Ardern)指出，兇嫌Tarrant領有持有槍枝的許可證，名下登記了5把槍，其他兩名嫌疑犯也被當局拘留當中，三人都沒有任何犯罪紀錄，這代表槍枝法律存在漏洞，國會必須正視這個問題，進而修法來解決。

她在週六的一場記者會上表示，嫌犯使用的槍枝經過改造，而且駕駛的車輛中搜到更多的武器，代表他其實在攻擊完清真寺後，還打算繼續其他的攻擊行動，警方則說，兩間清真寺的內部也發現了嫌犯帶來的武器，幾輛屬於嫌犯的車輛上則發現了爆裂物。

現階段，共有49人確定喪生、48人受傷，死傷者的國籍除了紐西蘭本國以外，遍佈了印尼、孟加拉、印度、沙鳥地阿拉伯等有許多穆斯林信徒的國家，相關人員正將屍體從清真寺中搬離，阿爾登承諾，對於那些頓失家中經濟支柱的家庭，政府會提供財政補助。

兇嫌Tarrant開始攻擊的時間約是週五祈禱時間開始的下午1點半左右，他開車到清真寺的正門口後，用全自動武器掃射清真寺長達5分鐘，他還利用頭戴式的攝影裝備，全程17分鐘直播他屠殺穆斯林的過程，接著他開車到5公里外的另一間清真寺，繼續他的凶殘行徑。

根據嫌犯所供稱，他從2017年開始遊歷歐洲期間，所見所聞讓他對穆斯林極度不滿，在發動攻擊前，他在自己的社群媒體上發布了帶有種族歧視意味的文字「大清洗」，這個口號源自於法國，在反移民的極右派社群中十分常見。

在16日法庭上，嫌犯全程保持緘默，但被媒體捕捉到還比出代表「白人力量（white supremacy）」的OK手勢。

而關於引起討論的紐西蘭槍枝法案，其實紐西蘭有規定，任何擁有槍枝者都必須要先取得許可證，而取得許可證必須經過綿長的背景調查，確定申請者並沒有家暴和犯罪記錄，也不能有心理疾病，只是在取得許可證後，你要買多少槍都是你的自由，這也是為什麼嫌犯可以「合法」持有這麼多槍枝的原因。