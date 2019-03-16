出席高俊明追思會　蔡英文：堅定守護台灣的民主自由

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（16）日出席台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師追思會，她在致詞時表示，台灣當前的民主及自由遇到很大的挑戰，呼籲社會持續打拚，守護台灣民主與自由。

高俊明於2月14日辭世，享耆壽90歲，今日台北濟南教會舉行追思會，包括蔡總統及總統府秘書長陳菊、總統府資政姚嘉文，以及時代力量立法委員林昶佐等人皆出席。

中央社報導，蔡總統全程以台語致詞並表示，高俊明離世已一個月，相信很多人懷念也感念。追求民主、公義，是高俊明一生堅定無悔徹底實踐的信仰，高俊明雖已離世，但也留給台灣社會最重要的無形資產。

蔡總統指出，因為有高俊明、台灣基督長老教會，以及許多民主前輩的犧牲與奉獻，台灣社會在長期壓抑後有了珍貴的民主與自由。然而台灣的民主與自由當前受到很大的挑戰，無論是外部局勢的變動，或是國內對民主價值與轉型正義的理解，（我們）都不能太過樂觀。

蔡總統也引用高俊明過去在監獄中創作的詩歌《莿帕互火燒》表示，「高牧師留下來的理念，會成為我們繼續打拚的動力」；「咱一定要勇敢堅定守護台灣的民主、自由與台灣，一定要打拚。」

而根據自由時報，陳菊則在致詞時回憶到，美麗島事件當年，國民黨政權大規模抓人並聲稱協助叛亂者與叛亂者同罪時，高俊明因為信仰及對台灣的疼惜，仍然勇敢地協助逃亡中的施明德，以致自己被打入黑牢。她指出，台灣社會、台灣的歷史會感念他，「他的堅定永遠留在台灣人心中。」

高俊明的告別追思禮拜於2月22日在高雄海埔教會舉行，前總統陳水扁、副總統陳建仁等人皆出席追悼，蔡總統當時也透過臉書緬懷高俊明，並表示「我也不會忘記，今天臺灣人所擁有的自由民主，都是高牧師跟許多民主前輩，用一生血淚奮鬥出來的成果。」