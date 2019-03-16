台新創公司新南向　新加坡營收亮眼成首選

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台商在新南向國家布局多年，中華徵信所調查指出，台商近年投資新設公司在越南、馬來西亞及新加坡最熱門；最新出爐的1000大台商投資國家中，以新加坡總營收最高。

中央社報導，財訊雙周刊與中華徵信所（CRIF）舉辦東協台商1000強論壇，中華徵信所調查發現，2016年至2017年台商在新南向國家新設企業，以越南、馬來西亞及新加坡最熱門，最冷門的則是澳洲、汶萊、菲律賓及寮國。

依行業別觀察，新設公司行業主要集中在成衣業及電腦周邊批發，其次為進出口貿易、化學製造、電子零組件批發。

而統計1959年至2018年9月台商對東協地區投資，越南以309.48億美元穩坐第一，其次依序為印尼177.86億美元、泰國146.93億美元、新加坡135.48億美元、馬來西亞124.97億美元。

不過，從1000大台商2017年總營收來看，則是新加坡最高，當年度營收淨額最高的台商就是在新加坡投資的聯發科；越南因投資傳統產業為主，僅排名第4。

針對台商新南向，中華徵信所總編輯劉任提出6大建議，包括避免快攻短線、鎖定國際供應鏈需求、重視市調找通路、盡早在地化、建構當地電商、做大必須IPO（首次公開募股）。