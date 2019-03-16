陸委會：中國兩會顯現北京充滿憂慮與不確定性

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國兩會於15日落幕，我國大陸委員會副主任委員邱垂正今日（16）表示，透過今年兩會的相關報告及發言，可以看出北京對未來充滿憂慮與不確定性，這除了是受美中貿易戰的影響外，也牽涉到中國內部所面臨的瓶頸與挑戰。

聯合報報導，邱垂正今日出席政治大學國際關係中心舉辦的「習近平時代的中國：變遷與挑戰」國際研討會，並在致詞時提到他對本週剛於北京結束的兩會（全國人民代表大會會議及中國人民政治協商會議全國委員會會議）的觀察。

邱垂正表示，有別於2017年中國第在十九次全國代表大會（十九大）時所展現的雄心壯志，北京在此次兩會的相關報告與發言，可以說對未來充滿憂慮與不確定性，也再三警示今年中國的發展環境更加複雜嚴峻，風險挑戰也更多。這除了是受到美中貿易爭端的影響之外，也牽涉中國內部發展轉型，以及所遭遇的瓶頸和挑戰。

邱垂正認為，中國當前面臨的內憂外患，源自於政治體制及社會改革的不足，集權統治導致政府組織缺乏監督制衡，容易造成決策偏差失誤，也無法有效因應內部系統性風險與結構性矛盾，為社會的健康穩定發展帶來很大的挑戰與困境。此外，北京錯誤地引發區域緊張，也加大國際社會對中國霸權擴張的疑慮。

提及習近平在年初新年談話發表的「習五點」，包括提出「一國兩制」台灣方案及推進終極統一的民主協商等，邱垂正表示，這些違反歷史潮流與台灣人民自由意志的主張，凸顯北京缺乏改善兩岸關係的智慧，也缺乏對台灣社會的了解與認識。

邱垂正也再度呼籲中國，即早認清兩岸客觀現實，不要錯誤操作對台灣的統戰分化與武力威嚇，才能真正促進兩岸關係良性互動。