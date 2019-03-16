台無私分享登革熱防疫經　印尼專家：非常值得

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）為防印尼登革熱疫情蔓延台灣，疾管署舉辦研習營分享台灣的登革熱防疫經。參與的印尼登革熱專家表示，台灣傳授的防疫工具可預測高風險地區，避免疫情擴大，感謝台灣無私分享。

中央社報導，中興大學昆蟲學系教授杜武俊日前在疾管署疫情週報中表示，登革熱在台灣是嚴重的蚊媒傳染病，病源大多透過境外移入個案進入台灣後，在國內引發流行，其中有高達9成境外移入病例來自東南亞，近4年約有1至3成感染地為印尼。

為了協助東南亞國家對抗登革熱，疾管署去年起推動「新南向登革熱防治交流合作計畫」，率先和印尼合作，籌組深耕防疫隊進行實務交流，分享台灣登革熱防疫經。

疾管署副署長羅一鈞指出，11日至15日更辦理第一場登革熱防治專業技術訓練營，邀請10名印尼登革熱防治相關單位實務工作人員來台，強化台灣、印尼雙方的登革熱防疫成效。

擔任此計畫主持人的杜武俊指出，印尼一年四季都是炎熱氣候，缺乏寒冷的冬天壓制登革熱疫情，加上國土範圍大，部分地區自來水系統不發達，許多家庭都有民生儲水的水槽，每逢下雨或雨季到來，所有積水之處都可能演變成孳生源，因此一年四季都有病例出現，防疫難度高。

杜武俊說，這次台灣分享登革熱疫情地理資訊系統（GIS）建構，只要即時輸入病例、病媒蚊、氣候、地理環境等參數，就能找出高風險的登革熱地區，讓防疫團隊及早因應，避免登革熱疫情擴大。

參與本次訓練營的印尼萬隆帕加加冷大學（Padjajaran University）醫學院公衛系主任Dwi Agustian接受中央社記者訪問時表示，印尼因地理位置接近赤道，全境都處於熱帶地區，每年12月到隔年3、4月的雨季都是登革熱高峰期，尤其印尼許多都市正在興建新建築，有太多容器讓蚊子繁殖，防疫難上加難。

Dwi Agustian說，多數印尼人信奉的伊斯蘭教雖要求信徒保持家中整潔，但對許多社經地位較低的家庭並不容易，加上國土範圍大，很難在疫情爆發前及早因應。

他指出，這次來台灣學到GIS系統，對於幅員遼闊的印尼來說相當實用，不僅建立的難度不高，也能替政府省下大量人力成本，更重要的是即時掌握登革熱高風險地區，盼能改善登革熱疫情，強調「這一趟真的非常值得」，感謝台灣無私分享。