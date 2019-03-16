美參議員賈德納演說 促美派閣員訪台外交部表感謝

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner R-CO）及美國務院亞太局臺灣協調處處長何樂進(Jim Heller) 14日出席華府智庫發表友台演說，呼籲美行政部門派遣閣員訪台參加《台灣關係法》立法40周年活動，外交部表達感謝。

美東14日賈德納出席華府智庫「2049計劃研究所」（Project 2049 Institute）與「全球臺灣研究中心」（GTI）合辦的美國對臺政策研討會並發表演說。賈德納在演說中堅定支持臺美關係，鼓勵美國行政部門派遣閣員訪臺參加《臺灣關係法》立法40週年紀念活動，重申支持美對臺軍售常態化，並對中國壓迫台灣際空間表達關切。

此外，美國國務院臺灣協調處處長何樂進(Jim Heller)也在研討會中聲援台灣，支持台灣有意義參與國際組織。

外交部對賈德納主席為台執言表達由衷感謝，也指政府將持續與美國國會及行政部門共同努力，在互信、互惠、互利的基礎上，以務實態度穩健深化臺美合作夥伴關係。

今年3月初，近五分之一、共16位美國兩黨聯邦參議員致聯名信予美國總統川普，要求他在今年4月台灣關係法40週年之際，應派出內閣級官員訪問台灣，參與美國在台協會舉辦的活動。