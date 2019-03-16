次文化成主流！英惡搞藝術家「班克斯：叛逆有理」　台北首展BELLAVITA登場

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）富藝斯拍賣行（Phillips）攜手台北BELLAVITA寶麗廣塲，舉辦英國知名惡搞藝術家「班克斯：叛逆有理」展覽，共展出27件作品，免費開放民眾參觀至24日。



展覽現場（圖/台灣英文新聞 Lyla）

英國知名街頭塗鴉藝術家班克斯（Banksy）本人十分神秘，但他的作品你可能熟悉，笑臉、猴子、老鼠、花等為常出現的元素，他擅長結合社會議題與通俗符號，傳達反戰理念，譏諷批評資本主義等貪婪行為，雖然為嚴肅的話題，但幽默的風格不禁讓觀者會心一笑。

曾經被視為過街老鼠的班克斯在英國西南部滿載塗鴉創作氛圍的布里斯托成長，求學時期並不順利，他從14歲開始就在街頭塗鴉作樂。塗鴉於1993年開始出現在火車和街頭牆壁上，到了2001年，他那些風格突兀的大型噴漆作品在英國各地出現，更是令人津津樂道。

這次，由香港富藝斯拍賣行首度舉辦的「班克斯：叛逆有理」展覽，已於台北市信義區Bellavita登場。來台展出的25件作品，均為歐洲藏家藏品，也經過Banksy官方認證機構Pest Control評鑑，包含大型油畫、版畫、門板噴漆等，並囊括不同主題。

其中，代表作「氣球女孩」也在入口處迎接大家，該作品剛於蘇富比拍賣會上自毀，於成交的那一瞬間通過碎紙機成碎片，而聲名大噪讓人津津樂道，當時作品的版畫價值為150英鎊（約新台幣6100元）。



氣球女孩最早於2002年出現在倫敦街頭，畫作中的女孩伸手試圖抓住象徵希望的氣球，藉此提醒在上位的決策者應作出好的決定，暗喻好的政策能讓人充滿希望，而苛政則如同一陣風吹走它。（圖/台灣英文新聞 Lyla）

富藝斯20世紀與當代藝術國際專家李美玲表示，「氣球女孩」受到去年的事件知名度大增，以目前藝術市場價格，該版畫價值落在5萬至8萬英鎊（約新台幣204萬元至320萬元），而在拍賣會上絞碎的因是印在畫布上，落槌價則達86萬英鎊（約新台幣3500萬元）。

李美玲透露，這次必看的畫作為長、寬超過 2 公尺的油畫創作「班克斯在海邊」（Bacchus At the Seaside）以及「單身微笑的警察」（Single Smiley Copper）。「班克斯在海邊」為經典惡搞之作，對藝術史名畫的致敬，也在嘲笑傳統藝術跟資產階級；「單身微笑的警察」裁切自石膏板及門板上噴漆，將警察的臉換上笑臉，提醒大家換位思考的重要，以及用微笑化解仇恨的可能。



「班克斯在海邊」（圖/台灣英文新聞 Lyla）

成立於紐約的富藝斯拍賣行，現於倫敦，香港皆有據點，繼去年11月甫於香港舉辦「班克斯：看誰在笑？」（Banksy: Who’s Laughing Now?）展售會，作品含版畫、油畫、及未曾出現在市場上的，估價由10多萬港幣到超過3千萬港幣（約40萬至1億台幣）都有，適合不同等級藏家入手。

「班克斯：叛逆有理」已於台北市信區的Bellavita地下一樓藝文空間展開，將免費開放參觀至24日。另外，17日下午2點30分將舉行「由班克斯看街頭藝術熱潮」論壇，主辦單位提醒空間座位有限，請盡早到場。



展覽現場（圖/台灣英文新聞 Lyla）