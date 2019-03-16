四區立委今補選　總統蔡英文助陣陪同余天投票

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台南市、新北市、彰化縣、及金門縣等四席立委補選今（16）日登場，此役被視為藍綠2020年總統前哨戰，兩黨皆傾全力輔選；民進黨動員府院黨高層及桃竹地方首長輪番至南北固票，國民黨則是有韓國瑜及黨部高層，南北跑為國民黨候選人催票。

台南第二選區立委補選投票戰況激烈，民進黨候選人郭國文與國民黨謝龍介對戰，郭上午8點就到善化投開票所，在前行政院長賴清德和台南市長黃偉哲陪同下投票。

郭國文接受媒體訪問時表示，昨天從白天到夜晚連續走了好幾個小時，雖然身體感到非常疲累，但還是感到責任重大，心情忐忑不敢有絲毫放鬆，「依舊戰戰兢兢」。郭國文說，民主制度建立不易，民眾應該踴躍出來投票，用實際投票行動深化和維護捍衛民主。



選前之夜熱鬧滾滾，​新頭殼報導，郭國文在前行政院長賴清德和桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲的陪同下，在佳里徒步掃街遊行，參與遊行人數超過五百人。白天則有交通部長林佳龍、前總統陳水扁之子陳致中站台，衝高綠營氣勢。

黃偉哲說，他和郭國文從學生時代就一起拼學運，郭國文長期以來一直跟勞工站在一起，不是選舉時才來說照顧農民，請大家全力支持郭國文。

新北部份，民進黨新北候選人余天對戰國民黨候選人鄭世維，蔡英文總統15日出席造勢晚會、行政院副院長陳其邁同日上午也陪同掃街衝刺。

台南市、新北市、彰化縣、及金門縣共四選區從周六上午8點開始投票，至下午4點結束後即進行開票，開票作業預估可在晚間6點結束。