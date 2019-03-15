民視變天！郭倍宏突遭撤換 傳大開政論節目董事不滿

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）民視最大股東「民間投資股份有限公司」14日召開董事會，現任董事長郭倍宏無預警遭到撤換，傳5月9日將再開股東會，選出新任董事，也勢必將關係到民視未來經營方向。

14日晚舉行的董事會當中，身為董事之一的總經理黃明展提出現任董事長郭倍宏不適任，其他董事附議、隨即投票，在7位董事中，郭倍宏以3：4的票數遭到撤換，前後不到3分鐘。

蘋果報導，知情人士指出，總經理王明玉會發難倒戈，恐怕與郭倍宏這半年來大開政論節目，導致民視盈轉虧有關，但郭倍宏目前仍是民視董事長，估計5月9日將再開股東會，選出新任董事，這段期間雙方人馬勢必將再角力，力爭董事長寶座，也將關係到民視未來經營方向。

蘋果引用知情人士消息指出，過去民視董事長一職較少管事，像已故前董事長蔡同榮，僅偶爾來開會，公司大小事務由總經理及專業經理人掌管。

報導指出，郭倍宏上任後，於戲劇、綜藝等部分並未干預，但陸續開闢彭文正夫妻檔的《政經看民視》、胡忠信《新聞大解讀》、許仲江的《台灣最前線》，下禮拜還要開周玉蔻的《辣新聞》，接著還有余莓莓的新節目要誕生，即便綜藝戲劇等節目再會賺也難支變賠錢。

鏡傳媒則報導，身兼獨派喜樂島聯盟主席的郭倍宏，2016年接下民視董事長後爭議不斷，除了遭批評利用電視台宣揚台獨理念，2014年民視在林口蓋的新大樓，就是由郭的營造廠得標，引發球員兼裁判的爭議，因此在2017年就傳出民間投資有意撤換郭倍宏。

《NOWnews今日新聞》報導，黃明展也向媒體爆料，郭倍宏涉嫌竄改董事會決議，因此遭董事會認為不適任董事長一職。

對此，民視表示不會有任何回應。