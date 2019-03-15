日建築師平田晃久在台首展　展現人與自然的共生關係　

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）曾獲得多項新銳及新秀建築獎項的日本中生代建築師平田晃久，將在台灣舉辦首次完整個展，觀眾可以透過12件已完成或正在進行中的作品，了解平田晃久既開放又包容的創作理念，以及他如何在現代都市中創造出人與自然共生的空間。

「人間自然—平田晃久個展」將於週六（16）在台北忠泰美術館開展，此次展場空間由平田晃久事務所團隊操刀設計，並邀請建築史學家五十嵐太郎及市川紘司分別擔任策展顧問及策展人。

展覽以平田晃久創作的核心概念「纏繞」為基礎，將主展場佈置成如海洋般的全白空間，12座大小不一、漂浮其上的島嶼成為展台，觀眾透過多樣材質製成的模型、模擬影像與專訪影片，以及文字論述展開一場跳島之旅。

► 曾獲多項建築獎項的日本建築師平田晃久首度來台舉辦個展（照片來源：中央社提供）

在今（15）日的開幕記者會上，平田晃久表示，自己從小就非常喜歡大自然，因此在成為建築師後，他也不斷地思考，建築是否有可能更靠近大自然。他認為，在大自然的生態系裡，所有的生物都是互相纏繞卻又互相包容，而在人們生活的城市中，建築也應該是如此，在與周遭元素交纏的同時，也同樣地互相包容。

平田晃久的建築設計強調跳脫以人為本位的思考，鼓勵用更宏觀的方式執行建築設計，而當建築成型置放至真實的居住環境時，建築師又會回到生活的周遭，關照人們的生活樣態，這樣的思考便形成一個「從人走向自然，再從自然回歸到人」的循環。

忠泰基金會執行長李彥良則表示，在這次的展覽裡特別邀請兩位知名的建築學者擔任策展顧問及策展人，透過可以透過他們的角度來觀看平田晃久的作品，相信他們將提供觀眾更多不同的思考及觀看的方向，而他們也會在伴隨展覽舉辦的各項論壇中和觀眾分享他們的想法。

忠泰美術館表示，展覽開幕當日將舉辦僅此一場的平田晃久專題演講及策展人對談。此外。由五十嵐太郎企劃的「台日新銳建築師交流論壇」將於4月至6月每月一場，邀請台灣與日本的新銳建築師進行交流，讓觀眾一窺亞洲地區新銳建築師的時代切片。

►「人間自然—平田晃久個展」主視覺（圖片來源：忠泰美術館提供）