普悠瑪事故錄音 司機員最後2分鐘提關ATP

交通部台鐵局今天應普悠瑪事件罹難者家屬要求公布錄音通聯紀錄，總共222個音檔，司機員尤振仲一直到事發前2分鐘才回報已經關掉ATP，最後一句話出現4、5秒後就發生事故。

ATP（Automatic Train Protection）是「列車超速防護系統」，具有全程速度監控功能，若實際速度超過限速，系統會控制列車在停車點前停車，或在限速點前，將列車實際速度調整至小於限速，當ATP開啟或關閉時都可透過列車上無線電將監視訊號傳回調度中心，行車調度員可立即獲知，並採取因應措施。

台鐵普悠瑪事故後，交通部台灣鐵路管理局今天應罹難者家屬要求公布錄音通聯紀錄，從當天下午2時8分至翻覆後4時57分，共計222個聲音檔。

根據錄音檔內容，司機員尤振仲從事發當天下午4時1分就向列車長表示沒有動力，後續也跟福隆站長回報有時候動力會自動消失，請求報告調度員，過程中也不斷和機車調度員溝通，調度員也提出會在宜蘭停靠時請人員上車檢查，不過後續仍未修復，動力時有時無。

至於ATP關閉時到底是否有回報，222個音檔中，僅編號第25音檔有提及，根據錄音檔是於下午4時47分59秒時，尤振仲才向機車調度員提到「現在變成把ATP把它關起來」，接著機車調度員詢問ATP關起來會好嗎，尤振仲回答說ATP關起來現在速度是有的，並表示要觀察看看，而這也是尤振仲首次回報關掉ATP，與行政院調查小組公布通聯文字相符。

根據錄音檔，尤振仲在回報關掉ATP後，再度和機務段檢查員通話，主要是希望排除主風泵電源控制關關斷路器是否有請列車長幫忙復位，但尤振仲回答1車沒有復位，8車復位後還是跳開，最後一句話「那個，就是那個空壓機強制停止」後大約4、5秒就出現出軌聲響。

這份錄音檔內容包括車調度人員、車站人員等；機務單位包括司機員、機車調度員、機務段檢查員、列檢員等，由於採用無線電通話，按下發話按鈕才能通話並同步錄音，放開時則無錄音，故產生222個錄音檔，另因列車動態行駛，故有雜音與訊號干擾。

針對錄音通聯紀錄公布後是否會影響台鐵懲處結果，交通部次長王國材回應，今天會議尚無結論，針對車輛採購（ATP沒連線）、ATP隔離遠端監視系統之發包、驗收，需再詳細了解時任局長的責任，擇期再開會。