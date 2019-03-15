防災熊蓋讚　小熊巡迴獨立書店

水土保持局與長期關心環境、防災、永續議題的獨立書店合作，在獨立書店內透過親子共讀，以小熊種樹故事為藍本，結合時下流行的擴增實境技術「小熊種樹APP」，跳脫傳統繪本閱讀的框架，來傳達水土保持與土石流防災知識，讓防災宣導活動不再枯燥乏味。

水土保持局表示為強化全民防災意識，今年與全台多個獨立書店攜手舉辦小熊種樹親子共讀活動，結合時下流行的AR擴增實境，3月9日巡迴至具有「臺中最美森林系獨立書店」美名的羅布森書蟲房舉辦，雖然是春雨連綿的天氣，但在溪尾國小沈翠蓮校長的號召之下，現場擠滿了熱情的大朋友小朋友，反應熱烈好評不斷！

本場次特別邀請到知名親職教育作家羅怡君老師及交大土木系單信瑜教授一同共襄盛舉，兩位長期深耕兒童安全及防災主題，透過思辨、討論教導孩童如何保護自己。活動由羅怡君老師先以中部地區之土石流災害歷史照片做為開場並點出活動主旨，緊接著進行小熊種樹繪本說故事，並不時地拋出問題，激發參與活動的小朋友們思考土石流的嚴重性，以及自己面臨災害時該如何應變等相關情境問答，慢慢地引導小朋友們自己建立正確的土石流防災知識。而後續的AR擴增實境的互動遊戲，更讓在場所有的小朋友興奮不已、躍躍欲試，原來防災宣導也可以如此豐富有趣，成功達到寓教於樂的宣導目標。