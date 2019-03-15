本週發行量加權股價指數漲幅約為1.93% 上市股票總市值達31.46兆元

根據臺灣證券交易所統計，2019年3月15日發行量加權股價指數收盤為10,439.24點，較上週(2019年3月8日)的10,241.75點上漲197.49點，漲幅約為1.93%，台灣50指數收盤為7,772.51點，較上週的7,610.82點上漲161.69點，漲幅約為2.12%，寶島股價指數收盤為11,971.67點，較上週的11,755.77點上漲215.90點，漲幅約為1.84%。產業別指數方面，漲幅以汽車類指數上漲6.32%為最大，跌幅以觀光類指數下跌1.46%為最大，未含金融類指數上漲173.00點，漲幅約為2.01%，未含電子類指數上漲211.87點，漲幅約為1.46%，未含金融電子類指數上漲181.12點，漲幅約為1.47%。

本週集中交易市場總成交金額為5,717.37億元，全體上市股票成交金額為5,171.47億元，股票成交量週轉率為1.50%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，光電類977.35億元，占全體上市股票交易金額18.90%

第二名，電子零組件類919.23億元，占全體上市股票交易金額17.77%

第三名，半導體類899.59億元，占全體上市股票交易金額17.40%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類5.72%

第二名，資訊服務類5.71%

第三名，光電類4.66%

累計今年年初開盤迄今共44個交易日，集中市場總成交金額為4兆7,142.83億元，市場日平均成交金額為1,071.43億元，股票成交量週轉率為11.98%，股票日平均成交量週轉率為0.27%。

2019年3月15日全體上市公司市場總值為新台幣31兆4,580.43億元，較上週(2019年3月8日)市值30兆8,563.67億元增加6,016.76億元，增幅約為1.95﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)