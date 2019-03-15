加拿大師生交流學習 新北學子展現國際溝通力

新北市政府教育局今(15) 日於龜山國小及直潭國小辦理加拿大高中生「 短期國際交換學習計畫」-學校特色體驗課程， 共有6位來自加拿大萊姆頓肯特區的高中生及2位隨行師長參與， 今年預計停留2週，體驗新北特色課程與多元文化。

新北市104年與加拿大萊姆頓肯特區教育局成為國際夥伴， 迄今已選送75名高中學生赴加拿大交換學習， 教育局安排去年赴加拿大交換學習的本市高中學生擔任接待學伴及接 待家庭，並帶加國學生分別至新店、石碇、錦和、中和、北大、 林口、雙溪、新莊、海山及竹圍10所高中入班上課，此外也安排2 天讓加拿大高中學生與本市國小學生交流。

龜山國小學生以非洲鼓表演喜迎外賓， 看到國小學生如此熱情活力的表演，讓加拿大師生們大開眼界， 此外也安排翡翠水庫英文導覽， 讓加國師生了解翡翠水庫的智慧管理，並宣導水資源與環境教育。 直潭國小則讓學生英文介紹學校的森林及校園生態， 並安排射箭的特色體驗課程，以英文解說動作並實際演練。 透過體驗特色課程，讓兩國學生打破語言隔閡及年齡差距， 創造互相學習及互動的機會。

林口高中特別安排天文臺觀測體驗及射擊課程， 並由天文社的學生英語解說介紹，互動相當熱絡。 射擊課程以空氣步槍進行實際射擊，也讓加拿大師生大讚有趣。

教育局表示，希望加拿大師生在體驗臺灣文化及特色活動後， 能返國分享在新北市的所見所聞，成為本市的親善大使， 持續互訪交流強化兩市情誼及擴展兩市師生的國際視野。