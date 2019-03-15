教育局長張明文：「職場英文做中學、技職人才國際接軌」

新北市教育局於今（15） 日在宏國德霖科技大學辦理第二場次職場專業英語體驗營， 依照15群科對應產業量身打造「實用、有用、願意用」專業英文， 共計15校，228名學生參加，教育局長張明文於場中宣布，以「 動手做學英文」為全市技職雙語教育核心理念。

教育局長張明文表示，全市技職雙語教育政策，以「動手做學英文」 為核心理念，融合生活英語、專業英文及多元職場情境體驗學習， 發展有效技職雙語環境，透過「課程教學」、「環境營造」、「 師資培力」、「社群平台」和「專業實踐」五面向， 培養國際接軌技職人才。

新北市首次結合醒吾科技大學及宏國德霖科技大學策略聯盟， 針對技術型高中餐旅群、家政群、 外語群及設計群開設職場英語體驗營， 進行數位學習平台英語Easy Test教學資源分享，讓學生透過多元情境模擬方式鼓勵「多聽、 敢說、不怕犯錯」， 提升學生職場與生活應用及專業英文聽力與詞彙能力。

今日活動以外國旅遊團來台觀光為課程主題，從旅客出入境、 市區觀光、 商場購物及餐廳禮儀及住房應對等生活職場英語體驗課程， 學生穿著各國服飾扮演旅遊團在空服員的服務下， 以全英語溝通方式接待入境。樟樹國際實中連浩鈞同學表示， 在浸潤式全英語的交流互動中，體驗自己未來夢想的行業， 讓我深刻體認國際語言能力的重要性。淡水商工郭怡君同學表示， 這次會展體驗課程非常棒，讓我學會活動的籌組、 會展設計企劃及展覽行銷與媒體公關所需要之專業能力及了解英語的 重要性。

新北以4年4億辦理「贏得未來、技職人才」計畫，透過扎根、 專業、國際、跨域與創新五面向，培養與國際接軌技職人才。 本市積極推動技職學生參與國外技職研習、國際技職專案論壇、 跨國專案研發的活動，未來規劃將從國小、 國中開始進行雙語職業試探暨體驗教育，讓新北技職人才， 贏得未來。