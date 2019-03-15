富邦期貨連續四年認捐愛心年菜 鼓勵員工共同關懷弱勢議題

富邦期貨響應「富邦金控永續經營(ESG)願景工程」中的「 正向關懷」策略，自2016年起連續第四年支持由政慧慈善基金會 舉辦之「暖暖送愛心 捐贈愛心年菜」活動，號召客戶與員工共襄盛舉， 今年並首度擴大規模， 邀請東誠扶輪社及富邦期貨員工家屬共同參與，總共認捐417份年 菜，累積四年共認捐793份年菜， 期望透過實際行動關懷弱勢孩童、 獨居老人以及身心障礙者等弱勢族群，同時希望藉此拋磚引玉， 期待喚起社會大眾共同關懷弱勢議題，一同正向轉動世界！

富邦期貨董事長楊俊宏表示， 捐贈愛心年菜除了是一種公益行善的方式， 亦為傳遞愛與關懷的管道。 富邦期貨今年已經連續四年參與政慧慈善基金會的「暖暖送愛心 捐贈愛心年菜」活動，期望這種小力量大愛心的凝聚方式， 鼓勵員工共同參與，並邀請客戶共襄盛舉，除了發揮富邦「 正向的力量」品牌精神， 也將溫暖與支持傳遞給需要幫助的弱勢族群。

政慧慈善基金會舉辦之「暖暖送愛心 捐贈愛心年菜」活動已來到第八個年頭， 年菜捐贈活動照顧對象多為獨居老人、 弱勢孩童及偏鄉地區的居民為主，今年受贈單位更是增加到了25個 機構，包括社團法人中華基督奇蹟全人關懷協會、 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會、 大同老人日間照顧中心、新竹馬偕紀念醫院-社會服務課、 台東馬偕紀念醫院-社會服務課、淡水區公所、三芝區公所、 台北市政府社會局-九個據點、 財團法人桃園市樹仁基金會附設桃園教養院、 財團法人基金教信心附設大光兒少之家、 財團法人天主教白永恩神父社會福利基金會附設臺北市私立聖安娜之 家、財團法人桃園市私立安康啟智教養院-樂活之家、 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園、 馬蘭榮家附設慎修修護中心、財團法人愛心第二春文教基金會、 財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心、 社團法人中華民國愛家青少年關懷協會等，以及今年新增的8個受贈 單位，包括新北市政府社會局-板橋社福中心、新北市政府社會局- 文山社福中心 、新北市政府社會局-新泰社福中心、 新北市政府社會局-雙和社福中心、新北市政府社會局-樹鶯社福中 心、三重社福中心、財團法人弘道仁愛之家、立心基金會， 希望藉此活動能讓更多人共同關注弱勢議題，具體落實「 與社會共好」的公益理念，讓愛心發送至台灣的每個角落。

富邦金控導入「永續經營(ESG)願景工程」，以品牌精神「 正向的力量」為核心，從領航投資、驅動創新、在地實踐、 當責授信及正向關懷等五大面向，積極推動各項培力計畫， 關懷社會弱勢族群，期望為股東創造最大報酬的同時， 也不忘持續展現正向的力量，朝企業永續經營的目標邁進。