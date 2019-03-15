櫻花鉤吻鮭數量創新高　研究人員浮潛算出來的

雪霸國家公園管理處在七家灣溪復育「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭有成，現已可自行繁殖，根據最新研究成果顯示，鮭魚數量已達5059尾，接近溪流的承載量，達歷史高峰。

台灣櫻花鉤吻鮭長久以來都是保育關注焦點，雪霸國家公園管理處今天指出，過往研究發現颱風洪水是影響鮭魚族群的重要關鍵，民國101、102年間的蘇拉及蘇力颱風曾嚴重衝擊鮭魚族群，在颱風過後只剩1/3的魚隻；104至107年間，風災洪水侵襲事件少，使得族群逐步回升，根據107年度研究計畫成果顯示，數量已增為5059尾，再次接近溪流的承載量5800尾。

雪霸處副處長鄭瑞昌指出，櫻花鉤吻鮭族群數量有賴於研究人員穿著浮潛服裝，趴在溪流裡一尾一尾清點計算、統計，5059尾數量也堪稱達到歷史的高峰紀錄。

雪霸處表示，107年度共執行7項研究計畫，其中，「國寶魚的存續與繁衍─七家灣溪溪流生態系研究」整合分析七家灣溪溪流生態系的各類群，包括鮭魚賴以生存的物理棲地、水質、水生昆蟲、藻類及溪流鳥類對牠的威脅等，並由科學資料佐證過去七家灣一號防砂壩改善後的成效，提供未來其它棲地改善的可能性與方向。

此外，雪霸處自101年起持續監測雪山步道沿線280種植物開花結實與環境週期變化之間關係，累積多年研究發現，吸引山友造訪的玉山杜鵑的花況在年間有著極大差異，每年花況好壞受到幾個因素影響，包括植物本身的豐欠年週期、秋季高溫對植物生長季的延長，以及暖冬或春季晚雪的出現，打亂花序有關。

雪霸處表示，規劃將研究成果出版成為高山植物解說手冊，預計今年底前出版，作為山友的賞花指南。

雪霸處指出，107年研究計畫還包括珍稀植物的遺傳分化、玉山圓柏樹輪探討氣候變遷、雪見地區部落原住民狩獵利用現況等議題，相關成果將陸續公布在官網供民眾下載。