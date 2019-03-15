防蚊液「天然≠無效」　檸檬桉油獲美CDC推薦

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）媽媽們為寶貝添購用品時最在乎成分和材質是否天然、無害，特別是使用在皮膚上的防蚊液，但看到標榜「天然」的字樣，又擔心防蚊效果不夠，近年來已有天然又有效的防蚊成分─檸檬胺醇（para-Menthane-3,8-diol，即PMD）產品出現，並通過SNQ國家品質標章 防疫產品認證。

防蚊液成分可分為化學和天然兩種，屬於化學合成的有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin），已被環保署毒化局（環境保護署毒物及化學物質局）列管為有效防蚊成分，在合理的濃度範圍內可安全使用；但若使用不當，可能造成皮膚過敏、紅腫，頭暈，呼吸氣促或呼吸困難等症狀。

屬於天然萃取提煉的防蚊液成分來源則有檸檬胺油（Citronella oil或是Oil of Lemon Eucalyptus, OLE），以及香茅油、薄荷精油等各種天然精油，但已被確認有效的，只有檸檬胺油（可萃取提煉出檸檬桉醇PMD；另有些PMD防蚊產品則是從其他人造成分合成而來）。

檸檬胺油是目前美國疾病管制局（CDC）發表的黃皮書中所推薦5種有效防蚊活性成分中的唯一天然來源，是從檸檬胺樹葉（檸檬尤加利樹）中提煉，帶有微涼的觸感，經過精餾之後所含的檸檬胺醇（PMD）持續時間可達8小時，且天然、安全、不刺激皮膚。目前國內已有2支PMD天然防蚊液產品通過SNQ國家品質標章 防疫產品認證，讓消費者能夠在挑選防蚊液產品時，有更安心的選擇。

市場上常有許多標榜「天然萃取」的防蚊精油，或由廠商製作，或個人在家DIY後販賣，然而大部分未經科學檢測，民眾購買時請謹慎注意成分與可能的副作用，避免出現不適症狀。

提醒各位家長及消費者，使用防蚊產品時不可忽略以下原則：

僅噴塗在衣服或露出來的肌膚上，使用時請避開眼部肌膚、口唇及傷口。 若不慎接觸眼睛或嘴部，請以清水仔細沖洗。 會因汗水而流失，進而影響效果，所以應視情況補充，惟勿過量使用。 請不要放在兒童易取得之處，並避免讓孩童自行塗抹。 存放於陰涼處，請勿置於太陽直射處。 使用後請清洗皮膚及衣服。 使用後若有過敏或不適症狀，請立即停止使用並諮詢醫師。 懷孕、哺乳女性或有特殊疾病者，建議諮詢醫師後使用。

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資料來源：SNQ推廣中心