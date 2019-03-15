我駐日札幌代表處處長投書日媒　強調台灣拒絕「一國兩制」

(台灣時間2019年3月15日下午4點45分更新：《產經新聞》投書新增周學佑照片，本報予以重新截圖。見本報道文末)

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)我國駐日本代表處札幌分處處長周學佑，在日本親台大報《產經新聞》發佈時評，向日本讀者説明為何台灣不接受所謂「一國兩制」。

周學佑分析，習近平在今（2019）年初發佈談話，提倡所謂「一國兩制」的理由，只要有四個。

第一，中國經濟成長放緩、美中關係惡化、且其國内還有香港、西藏、以及維吾爾人問題，因此希望透過台灣，來轉移國内目光。

第二，中國近年希望透過自身實力，來滲透民主主義陣營，尤其是台灣。周學佑寫道，中國的目的，是破壞台灣的民主制度，並併吞台灣。

第三，習近平自上任後，中國便不斷派遣軍機及艦艇，出沒在台灣領海領空，試圖改變印太地區現狀。

第四，是台灣的民主主義生活方式，因為這是中國民衆嚮往的對象。

周學佑向日本讀者表示，21世紀的台灣，是民主主義陣營對抗中國的前線，若我國被攻下，則下一個就不清楚會是哪個國家，能頂替台灣地位。

因此，周學佑向國際社會呼籲，由於台灣的生存及發展，是亞太地區的和平和穩定的力量，攸關世界民主陣營的穩定發展，因此各國應協助守護台灣的民主制度。

另外，周學佑還建議，民主陣營各國應堅決反對中國對台灣的武力威脅，因為中國不放棄動武，就會威脅亞太地區和平穩定，損害地區利益。

周學佑繼續寫道，台灣自立存在於國際社會，乃客觀事實，因此希望國際社會支持，台灣未來由台灣民衆自己決定。

最後，周學佑呼籲國際社會加強與台灣的實務關係，並支持台灣參與國際組織，因為國際社會很多問題，都需要所有成員共同參與解決。

《產經新聞》時評文末，周學佑再次強調，台灣有完成國際社會義務的意願和能力，並希望積極貢獻國際社會。

日本《產經新聞》在2019年3月15日刊登台灣駐日本代表處札幌分處處長周學佑之投書（翻攝自《產經新聞》網站）