守護台灣山林之美　大雪山賞鳥大賽系列活動開始報名

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為推廣大雪山鳥類生態之美，林務局東勢林區管理處將於4月舉辦「大雪山賞鳥系列活動」，今年第9屆「2019大雪山飛羽‧風情萬種〜賞鳥大賽」，有興趣的民眾須於3月22日前線上報名。

林務局表示，大雪山賞鳥大賽過去8年已吸引了千餘名國內、外賞鳥愛好人士參加，因此東勢林區管理處今(2019)年訂於4月26至27日辦理第9屆賞鳥大賽，期能將大雪山豐富的鳥類及生態資源分享給更多國內外朋友，也藉此比賽型態的賞鳥資源調查活動，持續記錄大雪山鳥類生態資料。

台灣野鳥協會表示，大雪山林道沿線已記錄過222種鳥類，其中包含了黑長尾雉、藍腹鵬、台灣山鷓鴣、白耳畫眉、冠羽畫眉等28種台灣特有種，以及48種台灣特有亞種鳥類，此區幾乎涵括台灣大部分的留鳥種類。大雪山因此被列入「台灣十大國際級賞鳥地點」之一，是許多外國鳥友前來台灣賞鳥不可錯過的一站。

除了第9屆「2019大雪山飛羽‧風情萬種〜賞鳥大賽」外，系列活動包括4月至9月「大雪山飛羽鳥類攝影展」，4月20日「大雪山林道淨山活動」，4月26日至27日「大雪山賞鳥大賽」，5月17日「生物多樣性生態保育工作坊」等。

東勢林區管理處期望藉由大雪山賞鳥大賽系列活動，推廣正確的賞鳥倫理及保育理念，宣導永續、負責任的生態旅遊方式，減少旅遊對山林的衝擊。詳細活動內容與報名方式，請洽社團法人台灣野鳥協會(電話 : 04-22600518)，或請上「大雪山賞鳥大賽」官網查詢。