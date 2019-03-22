一中原則 聯邦眾議員提案美國政府應挑戰

美國聯邦眾議員夏波今天提出一項決議案，表示美國的一中政策不等同於中國的一中原則，國會認為美國政府應挑戰中國主張的一中原則。

夏波（Steve Chabot）在這份決議案提案中細數中國過去對台灣的打壓，也提到中國國家主席習近平年初時提出的「一國兩制」模式，但又不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要手段的選項。

決議案的眾院意見認為，台灣人不支持一國兩制模式，是完善的民主體制，中國不斷增強的專制制度將使兩岸處於不同道路，使統一的可能性下降。

眾院意見認為，美國的一中政策是基於台灣關係法與美中三公報，重點是和平解決台灣地位。美國的一中政策並非中國的一中原則，在美中三公報中，美國只承認中國聲稱的「只有一個中國」，並未對「台灣是中國的一部分」背書。

眾院意見認為，美國政府應該鼓勵台海兩岸在不設前提的情況下進行建設性對話、鼓勵美台各個層級官員互訪、其他國家和國際組織應避免默許中國的一中原則、民營企業應拒絕中國強制執行一中原則。

意見也認為，美國應採取方式挑戰一中原則，包括承認台灣政府合法代表2360萬人民主政體的客觀事實；以及基於台灣關係法與美國的政治、安全與經濟利益，美國將試圖確保台灣的未來會在台灣人民的主動同意下和平解決。

台灣人公共事務會（FAPA）會長郭正光表示，中國的一中原則是不理性、不可理喻的宣稱。畢竟，中共自1949年創立以來從未有效控制過台灣。一中原則日漸擴張的影響力也威脅美國的全球影響力。現在正是美國政府積極挑戰一中原則並重新思考一中政策的時候。