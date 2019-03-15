〈時評〉反核台獨雙主軸的總統選戰

3月13日、14日兩天，台灣東部發生了三次不大不小的地震。一次是在台東外海，一次是在宜蘭外海，而一次竟然是在核四廠所在地新北市貢寮區。而且貢寮這一次地震芮氏規模5.1的地震，深度132.5公里，是這幾次裡面比較大的一次地震。幸好是發生在地底較深的地方，如果是像台東這一次，發生在地下17公里的地方，那麼造成的傷害會如何就很難說了。

我寧願相信這是老天在這311福島核災的8週年的一週，警告台灣不能啟動核四廠，不然的話，日本的核災很可能也會在台灣發生。因為3月14日早上4點多，很多人是被國家級的地震警報叫醒。而後來，氣象局發布新聞說，這次是系統誤判所致。因為這一次在貢寮的地震震度其實並沒有那麼大，是不應該要發出這個地震警報的。那麼，我們也可以倒過來推論，若核四過幾年真的啟封，並且商轉了，也許有一天，如果是真正的大地震發生時，這個地震警報系統卻沒有發出警報，那麽所可能造成的傷亡，以及接下來的核災就更不可想像了。

311當日我們環保聯盟結合了大約50個公民團體，共同舉辦了一個盛大的「福島核災8週年2019民間能源會議」。其主要內容新聞媒體也都有一些報導，我在這篇文章就略過。

為了抗衡國民黨的馬英九、江宜樺、朱立倫等結合的擁核力量，在明年總統大選時所舉辦的「核四啟封及商轉」公投案，及其他核電廠延役的公投，我們以環保聯署為主力的反核力量已再次結合，而且在明年初總統及立委大選時，將會有我個人為領銜人的「核四場址廢核電轉地熱發電」的公投案。以便與擁核方所提出的「重啟核四」的公投案直球對決。

然而在這個核四公投正反兩方對決的重要時刻，我的一位25年來共同從事「核四公投、人民作主」的戰友，核四公投促進會1994年創會以來一直擔任執行長的葉博文先生，上週卻傳來得到猛爆性肝炎的壞消息。而且在3月13日上午還舉辦了生前告別會。我們數十位核四公投人民作主的志工都到台大醫院和他告別。雖然看起來他還是能坐著也講了簡短的話，並且與我們這些老朋友一一握手告別。但我們可以知道，他是用盡他生命最後的力量，在說出他對台灣這塊土地的熱愛，以及對於反核、對於保衛台灣的堅持。而且希望我們這些老朋友，能夠繼續他的遺志，繼續努力，共同奮戰了！

葉博文與我們道別後，停止了治療。會不會有奇蹟出現，我不知道。也許，此生此世我沒有辦法再見到他了。但是他的遺志，我們這些老友一定都會堅持、努力、奮戰下去！