嬌生爽身粉致癌訴訟 加州法院判賠9億台幣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國一名女子指控藥妝大廠嬌生（Johnson & Johnson）之爽身粉產品，致其罹患間皮瘤（mesothelioma），加州高等法院13日判決嬌生敗訴，須付出2,900萬美元之鉅額賠償，相當於台幣9億元，嬌生產品安全疑雲再度引發關注。

《路透》報導，原告Terry Leavitt表示，她於1960至1970年期間使用嬌生滑石粉產品Baby Powder與Shower to Shower，2017年確診罹患間皮瘤。這是一種發生在胸腔或腹腔內壁上的癌症，治療不易，與石綿纖維高度相關。

對此判決，嬌生表達嚴正抗議，指審判過程充滿缺失，原告亦未能證明產品內含石綿成分，並表示將繼續上訴。

嬌生目前在全球面臨逾13,000起滑石粉產品訴訟，在11起指控爽身粉含石綿之案件中，3起敗訴。2018年一起產品疑導致卵巢癌之聯合訴訟中，嬌生甚至遭判賠46.9億美元之天價賠償。

《路透》去年12月披露，從嬌生公司機密文件發現，早在1971年，該公司就得悉旗下產品含微量石綿，除了出資委託進行爽身粉研究，更雇用寫手改寫發表在期刊的研究報告。嬌生強力駁斥該報導，宣稱「數千份獨立研究都已證實其爽身粉未含石綿，亦不會致癌」。