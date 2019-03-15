傳騰訊5月進軍台灣　陸委會示警：恐挾帶中國戰略指示

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日前傳出中國影音串流平台騰訊、優酷等準備來台，大陸委員會發言人邱垂正昨（14）日對此表示，政府已掌握情資，這是北京下達的戰略指示，陸委會將嚴格把關有效因應中國對台圖謀。

媒體報導，騰訊將循愛奇藝模式於5月「落地」台灣，優酷等影音串流業者（OTT）也有意跟進。民進黨立法委員鄭運鵬昨日召開記者會，呼籲文化部及國家通訊傳播委員會（NCC）等相關機關提出對策，否則將對台灣相關平台業者造成一大威脅，「不是開放競爭就會進步，全世界對於媒體的開放都有配額管理，韓國也有對於外國媒體的影音內容，包括電影開放時間及片額進行限制，只有台灣沒有。」

百度旗下的愛奇藝曾在2016年申請來台設立公司，不過被經濟部投資審議委員會駁回，後來愛奇藝利用台灣法律漏洞，架設「愛奇藝台灣站」照常在台營運，並透過代理商歐銻銻娛樂有限公司執行經銷、宣傳等業務。

邱垂正昨日在例行記者會中表示，政府情資已掌握中國國家新聞出版廣電總局近期下達戰略指示，要求中國影音串流業者積極對外輸出，更表明第一站就是台灣。

邱垂正指出，陸委會將依照國家安全委員會的指導綱領及現行的《兩岸人民關係條例》，會同NCC、經濟部、文化部等相關機關，共同嚴格把關，以有效反制及因應北京對台圖謀。

鄭運鵬也表示，騰訊有非常濃厚的黨政色彩，總裁馬化騰去（2018）年遭拍到穿著解放軍紅軍服出現在陝西延安市；他並引用中國官媒《南方雜誌》報導指出，騰訊內部三、四萬名員工裡就有7,000多名共產黨員。他擔憂這種不怕賠錢、目的不是賺錢的影音串流平台來台搶市佔率，恐將影響台灣文化及教育。

NCC主任委員詹婷怡昨日受訪時則表示，境外影音串流平台落地台灣要經過經濟部投審會審查，NCC將在今（15）日將與文化部等相關單位召開跨部會會議，討論騰訊來台及與影音串流平台發展相關的議題。陸委會也將派員出席。