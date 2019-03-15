停飛波音737 MAX機型 台灣也跟進

波音737 MAX 半年內發生2起空難，交通部民航局今天公布最新適航指令，即日起停止波音737 MAX 8及737 MAX 9飛入、飛越及飛出我國，也停止所有操作此機型飛航計畫申請，國內航空公司都未購買737 MAX飛機。

印尼獅航610航班去年10月與衣索比亞航空302航班本月10日的空難，分別造成189、157人喪生，半年內2起空難都是波音737 MAX 8型客機，證據也顯示「兩起空難原因可能相同，需要進一步調查」。

民航局今天晚間發布最新適航指令，說明該機型「操控特性增益系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS）在遇到攻角感測器數據有誤時，水平尾翼將自動微調導致機頭不正常下沉，造成飛行組員操控飛機困難。

民航局強調，雖然失事事件肇因仍於調查作業中，但基於737 MAX 已有造成飛航組員操控困難，導致飛機失控的危險，並考慮國際間對於這種機型的飛安風險評估認為有所疑慮，尚無法於短期緩解，且目前也無法佐證波音公司設計變更有效性，因此特別發布本適航指令，以確保飛航安全。

據民航局了解，目前中華航空、長榮航空都沒有737 MAX機型；至於遠東航空原本評估要建置這款機型，但尚未定案。