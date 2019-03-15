中英雙語「公司投資人關係整合平台」上線 健全公司治理向前一大步

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）集保結算所配合金管會規劃建置的「公司投資人關係整合平台」近日上線，今（15）日舉辦正式啟動儀式，同日集保結算所也舉辦國際ESG論壇。

集保結算所董事長林修銘指出，集保結算所繼電子投票、集保e存摺APP推出及升級，便利機構法人與散戶投資人參與電子投票及參與股東會，接著更持續擴大平台經濟以及電子投票生態系，今年建置投資人關係平台，與國際「環境、社會、公司治理」趨勢接軌。集保與國際公司治理諮詢機構ISS Corporate Solutions及ESG研究機構Sustainalytics合作，建立中英雙語版的「公司投資人關係整合平台」，提供投資人必要資訊，並能滿足發行公司間互動需求。

金管會主委顧立雄參與論壇致詞時提到，新版公司治理藍圖規劃要求外資持股比例達到三成以上或資本額達到一百億以上的上市櫃公司，從2019年開始，要提供英文版的財務報告、年報、以及股東會的議事手冊，讓國際投資人能更了解公司狀況。

顧立雄指出，金管會近年也更積極推動上市櫃公司落實企業社會責任，除了請證交所與櫃買中心訂定企業社會責任實務手則，引導企業重視「環境、社會、公司治理」的落實，除了深化公司治理與企業社會責任觀念，也期盼由投資人扮演一積極角色，透過市場機制讓公司了解投資人對相關資訊的重視，讓企業落實公司治理與企業社會責任履行。

顧立雄說，證交所統計至2018年底，申報2017年度企業社會責任報告書之上市公司家數已達448家，顯示企業的重視與投入。

不同於過往企業僅就財務表現進行評估，ESG原則下強調企業應將環境、社會和公司治理等因素納入投資決策或者企業經營之考量。 所謂E（environmental）代表對於環境的關懷、S（social）是對社會及文化的考量，而G（governance）則是公司治理。