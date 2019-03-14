2019智慧城市論壇暨展覽 3月26日登場

（台灣英文新聞／廖秋煌 台北報導）2019智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo, SCSE）3月26日起一連四天在南港展覽館舉辦，臺北市政府資訊局說，截至目前為止，有將近42個國家或地區、1,700位海外人士報名來台，以及約128位城市首長或代表們將率領276位市政府訪問團來台參加，預期今年國際城市首長們智慧城市經驗交流活動，將創造台灣與國際各城市間更緊密的合作關係, 。

資訊局表示，每年舉辦的SCSE已成為國際指標性展覽，2019年的規模更將超越巴塞隆納智慧城市展。

資訊局呂新科局長表示，2019智慧城市首長高峰會以「智慧城市創新與實現」為主題，聚集捷克布拉格市長等來自全球各地近128位城市首長或代表舉辦2場首長圓桌會議，除與台灣縣市長交流外，也可與其他城市首長交換智慧城市發展經驗。

台灣智慧城市產業聯盟鄭優會長表示，在展覽規模方面，今年計有國內外337家廠商參展，規模達1,250個攤位，較去年增長將近20%。展覽期間舉辦之專業論壇66場次(每半天算一場次) ，其中英語場次就高達43場次，佔65%，可望促成更多的國際合作。

此外，北市府去年聯合新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等五都倡議發起「全球智慧城市聯盟」（Global Organization of Smart Cities，GO SMART），經過一年的籌備工作，總計有全球92個城市、41家企業，共133名會員參與，成為以智慧城市交流為主體的國際倡議組織。目前聯盟會員之間除了分享發展智慧城市的經驗，也可以做各種創新應用概念的實驗建置提案，讓有創意的構想在不同城市中發生，快速推展全球智慧城市發展。