〈時評〉韓流為何急凍柯潮？

這是個高度靠網路宣傳行銷的時代，也是個標新立異顛覆傳統的時代！

2014年以秋風掃落葉之姿異軍突起並產生外溢效應的政治素人柯文哲，一時之間可謂獨領風騷、顧盼自雄，媒體前結結實實過了一年又一年吃香喝辣的美好時光，直至2018選戰的上半場，媒體的話題鏡頭仍然儘是繞著柯文哲團團打轉。不意2018選戰的下半場，局勢丕變，鹹魚翻身的韓國瑜，趁著一輩子難得碰遇的上升氣流，順勢騰雲駕霧起來，媒體版面、曝光率、粉絲流量、外溢效應，甚至於中國央視的加持，要什麼有什麼！退潮的柯文哲，最後僅能以三千餘票慘勝過關。

北面王柯文哲之不敵南霸天韓國瑜，韓流之急凍柯潮，其實一點也不奇怪。

首先，同樣是「時勢造英雄」，柯文哲缺乏真材實料的真本事、沒有「英雄造時勢」的能耐，已經被看破手腳，加上媒體寵兒過度曝光的同時，也讓政治素人變成政壇染坊氣息濃烈的老油條的窘態一覽無遺。相對於柯文哲的已過賞味期，「重新裝潢開幕」的韓國瑜是新鮮的，後續會不會有出人意表的驚奇，粉絲當然是充滿期待！

其次，同樣是政績零分、打混一百分，韓國瑜北農五年總經理任內，業績可以不如吳音寧，自肥的獎金卻硬是把吳音寧狠狠比下去，能撈就撈的手法簡直出神入化；賣菜郎分不清白玉蘿蔔與白玉苦瓜，選高雄市長的，高雄市的大小事一問三不知，連最基本的人口數都認知錯誤，能混則混的本事可說發揮到淋漓盡致；上任高雄市長伊始，既謊稱香港馬會成員拜會韓市長經驗交流、分享高雄賽馬計劃，又編造要出訪馬來西亞拜會其農業部長行銷高雄農漁產品事宜，還夢見日本寶可夢公司洽談到高雄辦活動，能騙就騙的本色已十足展現！反觀柯文哲，靠的就以智商157招搖撞騙、嚇唬人與以亞斯伯格掩飾差錯這兩招，碰上有「能撈就撈、能混則混、能騙就騙」三項法寶的韓國瑜，當然只有相形失色、敗下陣來的份！

第三，同樣的網紅其外、草包其中，要玩文字遊戲，柯文哲的「兩岸一家親」、「命運共同體」，有韓國瑜「你儂我儂」的撩撥嗎？比身段，恃才傲物的柯文哲，那有懂得以禿子長、禿子短自我解嘲的韓國瑜來得有親和力？比耍嘴皮子、吹牛、打高空，比滑頭、無厘頭，比稱兄道弟，比江湖氣、郎中味，比群眾魅力與群眾煽動力，柯文哲那一項不居下風？最後的最後，在講究根正苗紅的境外中國代言人之爭中，「血統」，恐將是韓國瑜壓倒柯文哲的最後一根稻草！

潮起、潮落，政壇代有網紅出。眼前，韓國瑜無疑取代柯文哲成為政壇新網紅。只是，其進銳者其退速，在一窩蜂來得急、去得快的網路虛擬世界，沒有真材實料的網紅，很快就會過賞味期而慘遭無情下架。柯文哲從瞬間起高樓到樓塌了，前後歷經四年，算是長的。韓國瑜旋風，會吹襲多久？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）