2019智慧城市展　中華電信打造IOC智慧運籌管理中心

（台灣英文新聞）亞洲最大智慧城市專業展會「2019智慧城市論壇暨展覽( SCSE)」即將於3月26日至3月29日假南港展覽館 盛大舉行，中華電信秉持「智慧核心驅動城市無限可能」之概念， 規劃「智慧城市治理、智慧生活、智慧照護、IDC資料中心」4大 展區，以領先的資通訊技術搭配深耕多年的物聯網經驗， 持續引領智慧產業鏈創新服務，創造智慧城市發展的願景。

甫於去年接任智慧城市產業聯盟會長的中華電信董事長鄭優，在今日 2019智慧城市展展前記者會中表示：「智慧城市展已邁入第6屆 ，經過這5年的努力， 各界已經了解物聯網是實現智慧城市的重要基礎，今年2019智慧 城市展將以『智慧物聯網引領智慧城市再升級』為展覽主題， 藉由物聯網、大數據分析與人工智慧等技術的整合應用， 帶給民眾更便利的智慧生活！」

中華電信運用物聯網等技術建構的「IOC智慧運籌管理中心」， 是智慧城市的重點核心，縣市政府可利用IOC平台， 跨部會整合不同部門各自獨立的系統，收集與分析市政資訊， 以智慧化、系統化及可視性呈現， 解決各系統分散獨立不易管理及資訊交流的議題。結合大數據分析， 更可提供預測與決策管理功能。

中華電信舉桃園市政府為例，其「智慧運籌管理IOC暨大數據分析平台」， 掌握民眾陳情、空氣品質、消防災害、交通安全、醫療資源等資訊。 在交通安全方面，桃園每年發生約3萬筆交通事故， 針對肇事原因若以人工比對判斷，將曠日費時且效率不彰。透過IO C平台輔助分析，以交通事故資料為基礎，就能快速找出肇事熱點、 分析肇事原因，藉此改善道路環境並提昇交通安全。 而在關乎民眾生命安全的食品衛生上，IOC平台也發揮了很大作用 。

另外，因食品製造業對食安有重大影響，透過數據分析，可建立GHP食 品良好衛生規範和HACCP危害分析重要管制點稽查項目不合格預 測模型，了解不合格之樣態，藉此預測食品製造業業者風險等級， 使桃園市政府能快速掌握食安風險地圖、捍衛市民健康。由此可見， IOC平台確實可協助縣市政府進行決策， 更有效率的管理市政議題。

除了IOC智慧運籌管理中心功能外，智慧安防、智慧交通、 智慧停車、水資源管理、 智慧農業和智慧路燈等皆屬於智慧城市治理的範疇，透過物聯網， 將促進民眾生活更便利。

在各業者如火如荼開發5G相關技術之際，中華電信於今年2月MW C世界行動大會上展出「5G智慧化邊緣資料中心解決方案」， 展現了中華電信結合國內夥伴在5G運算、物聯網、大數據分析與A I人工智慧上厚實的研發實力。不僅如此，中華電信日前更宣布， 已完成國內首次5G網路與5G手機無線連接，朝2020年5G商 用的目標大步邁進，未來也將結合自主研發軟體並與國內廠商合作， 更有利於智慧城市的後續發展。