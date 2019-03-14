雙溪百位學生從課本走入田間　體驗春耕插秧樂趣

（台灣英文新聞）農業局與雙溪區公所於3月13日在上林里舉辦「 春耕祈福插秧體驗」活動，來自雙溪區5所國中小、高中的100多 位大小學生們，脫下鞋子光著腳ㄚ、走入田裡，捲起袖子體驗插秧， 將休耕田搖身一變成為田間體驗教室， 給大小學生上了一堂寶貴的自然課。

農民配合氣候一直有著「春耕、秋收」的耕作方式， 為了延續傳統文化，將農業透過教育方式傳承給下一代， 農業局與雙溪區公所結合在地學生、 里民及社區舉辦春耕祈福插秧體驗活動，在上林里里長的帶領下， 學生們一排排在水田上，彎著腰將水稻秧苗插進田裡， 學生們第一次體驗都覺得非常新鮮有趣，各個彎腰插秧也有模有樣， 田間歡樂的嬉鬧聲讓活動現場相當熱鬧。

雙溪上林里長簡德福表示，雙溪區早期都是以務農為主， 過去曾是東北角水稻重要產區，後來因人口老化， 多數田地已休耕荒廢。為了找回過去農村繁榮景色， 所以一同號召里民動手整理出閒置農地， 提供在地農友以友善耕作方式教導學生種稻， 除了讓老一輩重溫農耕社會的記憶，也有技藝傳承的意義。

農業局積極推動友善及有機耕作， 透過田間體驗方式讓教育向下紮根， 鼓勵青年及農友加入有機農產業，農友可向農會提出申請租地、 驗證、有機肥料、機械以及溫室設施等補助，減輕農友負擔。 雙溪區除了擁有友善耕作的稻米及荷花， 新北健康三寶的山藥也是非常受到歡迎的農產品， 歡迎大家來雙溪支持在地小農耕作友善農產品。