新北推運動樂活　新莊瓊林球場開跑

（台灣英文新聞）新北市教育局推出運動樂活系列活動--國小師生樂樂棒球比賽，今（14）日在新莊瓊林球場舉辦開幕儀式，各組共計122隊報名，參賽三天賽程分6個場地陸續舉行，首日為國小組四年級及五年級預賽，第二天為三年級及五年級決賽，第三天另訂於4月27日為六年級以及行政組預、決賽，讓新北市的國小師生一起快樂揮棒。
教育局黃靜怡副局長親臨現場，邀請親師生踴躍參加行政組比賽，讓校園充滿活力與運動風氣，一起以行動響應「新北動健康」，藉由運動樂活系列相關活動一起學習「玩運動、動健康」。
所有參賽隊伍中，以萬里國小最受矚目。學校雖地處偏遠卻是新北市運動樂活系列活動樂樂棒球的常勝軍，去年該校參加本賽事，囊括三年級組、四年級組、五年級組冠軍，可說是去年賽會的三冠王。本次比賽也報名三到六年級全部四個組別的賽事，尤其去年賽會的三、五年級組冠軍也以原班級參加今年的四、六年級組，是否能完成另類『衛冕』在本次賽會中也倍受期待。
新北教育局表示，樂樂棒球比賽以班級為單位參賽，運用趣味、安全之樂樂棒球活動為媒介，提升校園運動人口數量，並建立學生良好運動習慣，促進國小學童身體健康，增強體適能，更邀請學校的老師一起參加樂樂棒球比賽，強化校園團隊精神凝聚力，落實普及化運動，師生一起來，快樂玩棒球，讓新北學子更加健康。