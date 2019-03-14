新北推運動樂活　新莊瓊林球場開跑

（台灣英文新聞）新北市教育局推出運動樂活系列活動-- 國小師生樂樂棒球比賽，今（14） 日在新莊瓊林球場舉辦開幕儀式，各組共計122隊報名， 參賽三天賽程分6個場地陸續舉行， 首日為國小組四年級及五年級預賽，第二天為三年級及五年級決賽， 第三天另訂於4月27日為六年級以及行政組預、決賽， 讓新北市的國小師生一起快樂揮棒。

教育局黃靜怡副局長親臨現場，邀請親師生踴躍參加行政組比賽， 讓校園充滿活力與運動風氣，一起以行動響應「新北動健康」， 藉由運動樂活系列相關活動一起學習「玩運動、動健康」。

所有參賽隊伍中，以萬里國小最受矚目。 學校雖地處偏遠卻是新北市運動樂活系列活動樂樂棒球的常勝軍， 去年該校參加本賽事，囊括三年級組、四年級組、五年級組冠軍， 可說是去年賽會的三冠王。 本次比賽也報名三到六年級全部四個組別的賽事， 尤其去年賽會的三、五年級組冠軍也以原班級參加今年的四、 六年級組，是否能完成另類『衛冕』在本次賽會中也倍受期待。

新北教育局表示，樂樂棒球比賽以班級為單位參賽，運用趣味、 安全之樂樂棒球活動為媒介，提升校園運動人口數量， 並建立學生良好運動習慣，促進國小學童身體健康，增強體適能， 更邀請學校的老師一起參加樂樂棒球比賽， 強化校園團隊精神凝聚力，落實普及化運動，師生一起來， 快樂玩棒球，讓新北學子更加健康。