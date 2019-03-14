農委會爆千萬買網軍　陳吉仲出面澄清

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）農委會被質疑花公帑買網軍，農委會主委陳吉仲親自出面澄清，該案一切都依規定辦理。

綜合媒體報導，立委曾銘宗質疑農委會這次標案根本是用納稅人的錢，編列1450萬元預算打算對外招標，要以每月4萬元以上薪資，聘請4人進行「農業訊息因應對策計畫」，也就是要用人民納稅錢找人幫農委會講話。

對此，陳吉仲特別說明，案子是公開招標，過去一年多來不實報導對農業部門影響很大，例如有報導稱青花菜價格崩盤每公斤僅10多元，但當天價格明明超過30多元；去年網路流傳高雄大批香蕉遭棄置路邊的影像，經查證後是2007年的老照片；去年鳳梨生產過剩丟棄河邊的照片在網路瘋傳，結果是中國的圖片。

陳吉仲說明，農委會「才不是要去網路帶風向」，而是考量到如果沒有第一時間站出來澄清，讓假消息流竄，導致農產品價格下跌，就會影響到農民。陳強調「影響個人、農委會事小，但不能影響到農民」，而農委會幾乎每天都在處理網路、媒體上的假訊息，導致原本該做的業務無法負擔。

陳吉仲強調，過去一年多來有許多不實消息，影響農民很多，不可能讓政府在做原本業務同時，還要額外去負擔這些網路假新聞，因此該招標案目的是希望可以在第一時間澄清所有假消息。陳吉仲也提，農委會招標絕對公開透明，不像2014國民黨執政時的行政院成立新媒體小組聘人，卻不敢公開。



農委會陳吉仲主委針對「立委及媒體報導質疑農委會開標案找網軍？」事件公開回應說明（影/facebook）