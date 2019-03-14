新北市提醒考生 108年國中教育會考重點期程

（台灣英文新聞）108年國中教育會考測驗日期為5月18日及5月19日， 新北考區自3月14日至16日開始辦理報名作業， 教育局特別提醒考生，務必在規定報名時間內完成報名。

所有國中應屆畢業生都應參加國中教育會考，並且免繳報名費， 由就讀學校代為辦理集體報名； 非應屆國中畢業生則繳交報名費新臺幣500元，低收入戶子女（ 檢附低收入戶證明正本及戶口名簿影本） 或其直系血親尊親屬支領失業給付者（檢附「就業保險失業（再） 認定、失業給付申請書及給付收據」正本及戶口名簿影本） 免繳報名費；中低收入戶子女（ 檢附中低收入戶證明正本及戶口名簿影本）僅需繳交200元。

非應屆國中畢業生採個別報名， 考生於3月11日上午8時至3月13日下午5時自行上網（網址： http://cap.ntnu.edu.tw） 填報個別報名表資料， 並於3月14日至16日至三民高中辦理報名，攜帶繳交（驗） 資料包括學歷證件及國民身分證（或戶口名簿）正本、 網路列印之個別報名表、報名費、 貼足35元郵票之一般中式12K標準信封2個； 身心障礙及重大傷病考生應檢附相關合法有效證明文件正本、 影本各1份，採現場審件，正本驗後發還， 並於個別報名現場設置電腦及印表機供考生修正報名資料。

「個別報名」參加國中教育會考之考生， 欲參加108學年度各入學管道之招生者， 需另行依各招生簡章相關規定辦理報名， 108學年度入學相關資訊請逕至下列網站查詢：(1) 108年國中畢業生適性入學宣導網(http://adapt. k12ea.gov.tw/)、(2) 新北市十二年國民基本教育資訊網(https://se. ntpc.edu.tw/12basic)、(3)108學年度 基北區高級中等學校免試入學委員會(http://ttk. entry.edu.tw/)。

108年國中教育會考將全面開放使用冷氣， 溫度設定於攝氏26至28度為原則。惟考量學生之個別需求， 選擇「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「 非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請後不得再變更試場。

凡領有身心障礙證明（手冊）者、 經特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生及其他因重大 傷病嚴重影響應試者須申請特殊應考服務，應於報名時填附「 身心障礙及重大傷病考生應考服務申請表」， 經審查後將通知審查結果。

4月12日將寄發准考證，集體報名的國中應屆畢業生， 准考證將由就讀國中轉發；個別報名的考生， 准考證由三民高中寄發。考生應於收到准考證後詳細檢查， 如有錯誤， 集體報名的學生應於4月16日下午5時前向就讀國中提出更正申請 ， 個別報名的考生應於4月16日下午5時前向三民高中提出更正申請 。

有關108年國中教育會考相關詳細資訊，請至下列網站查詢：( 1)國中教育會考（http://cap.ntnu.edu. tw/）、(2)108年國中教育會考全國試務會網站（http s://108cap.tyai.tyc.edu.tw/zh- TW）、(3)新北考區108年國中教育會考試務會(http: //www.smsh.ntpc.edu.tw/)。 詳細報名事宜，可逕洽三民高中(電話22894675轉210、 211、212)。