每20分鐘有1人死於菸害 國人總體經濟年賠破千億

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）國內平均約20分鐘即有1人因菸害而喪失寶貴性命，且國人十大死因中逾半數與「菸害」息息相關，包含：癌症、心臟病、糖尿病、肺阻塞等慢性病。在台灣，可歸因於菸害的經濟成本更高達1,441億元（含國民醫療保健支出、間接生產力損失），影響不容小覷！

現年66歲的林先生，菸齡已逾50年，去年9月林先生意外參加彰化衛生局辦理的篩檢活動，竟發現肺部有黑點，讓他驚訝不已，便開啟林先生的戒菸之路。目前戒菸邁入第七個月的林先生指出，菸不抽是最好不過的，如果菸價下跌的話，就會有想再抽的欲望。

現年60歲的張先生，17、18歲時當時被朋友揪抽菸，一抽就到上癮了。2012年底左右，發現罹患下咽癌，很快安排開刀把整個喉嚨拿悼，他表示，如果時間能重來，如果知道抽菸會需要開掉整個喉嚨，絕對不會再抽菸。

張先生指出，菸稅提高對於戒菸有幫助，因為菸價高造成經濟壓力也相對提升，所以戒菸的意念更高；菸稅降低，戒菸的意念就減低，對百姓身體也會造成危害更大，所以菸稅降低無助於戒菸。

吸菸，最直接影響的就是呼吸系統，除了肺癌外，肺阻塞(COPD)近年也嚴重侵襲國人健康；此外，吸菸更與糖尿病、代謝性疾病、心血管疾病息息相關！

吸菸除了增加罹病率，導致人體分解糖份的能力下降，血糖控制更加困難，連帶加速各種糖尿病併發症的發生，其總死亡率亦高於不吸菸之糖尿病患達4-6成之多，更造成醫療及社會經濟成本的損傷！

菸害，不僅是傷害呼吸系統而已，更遍布全身，但是民眾仍對菸害一知半解，甚至認為只要購買低焦油菸紙，便能減少傷害。事實上，根據美國食品藥物管理局（FDA）研究證實，沒有任何一種完全安全的菸草製品，其中包括低焦油紙菸也已被科學證明幾乎傷害身體每個器官，增加病殘率和病死率。

有鑑於菸害對國人健康的危害，更傷及總體醫療支出。因此，今年國內四大慢性病醫學會(台灣胸腔暨重症加護醫學會、社團法人中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會、中華民國心臟學會)首度攜手合作倡導「菸害防制醫起來」，希望集結醫界的力量，期盼降低菸害所帶來的健康、經濟的影響，與民眾共創更健康的明天。