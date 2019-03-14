台體操選手出征希臘竟沒衣服穿　瑞莎心急盼體育署協助

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）瑞莎正式成為台灣新住民後，善用過去烏克蘭體操國手身份義務指導龍潭的國小體操選手。近日她於臉書求救表示，兩位即將代表台灣前往希臘出賽的年輕選手，因為快遞公司的失誤，尚未拿到訂制的比賽服裝，讓她們十分著急。

烏克蘭美女瑞莎在放棄原國籍後，已於今年1月24日正式拿到中華民國身份證，曾是烏克蘭體操國手的她，義務於龍潭幫忙指導國小體操選手，然而最近她指導的選手宋語涵以及李慈紋，即將代表台灣出征希臘，但是因為快遞公司的失誤，他們花大錢訂製的服裝，到現在都還沒收到，面對即將展開的賽事，選手甚至焦急的落淚。



瑞莎對指導的體操選手宋語涵以及李慈紋喊話，妳們是我們的驕傲，不要想太多，妳們還是最漂亮的，不管穿什麼還是很美，好好的表現就好（圖/瑞莎臉書）

瑞莎於臉書上表示，韻律體操的選手們要飛去希臘，參加一個很大的國際賽。她們12月底參加了選拔賽，1月12日決定要在希臘代表台灣比賽，一知道她們要飛，趕快開始幫他們訂做比賽服，選手和她們父母都是自己出錢訂做比賽服，韻律體操的衣服都要手工，一套有時候要好幾萬，所以做幾套要好幾個月的時間，但一直請對方早一點完成。

瑞莎說明，本來3月11日衣服要寄到，沒想到昨（12）日一直打電話給快遞公司，他們說衣服寄去美國！今日衣服要從日本寄回台灣，但選手今日就飛希臘了！沒有比賽服可以穿哦！

瑞莎透露，她們都很堅強，但昨天還是哭了一下，自己出錢買比賽服，還沒辦法在比賽上好好的穿來代表台灣。她已經想過等比賽服到後，自己飛希臘帶給她們，但不知道比賽服在哪裡，也不知道什麼時候運到台灣。

瑞莎求救，如果有人明（14）日要飛希臘請讓我知道，如果收到了衣服，明天還來得及帶給我們的孩子們。現在她發現韻律體操在台灣有好多要解決的問題，選手自己處理比賽服的問題算小事了，也希望到時候台灣的體育署可以多多幫助我們台灣選手們。



瑞莎已擁有台灣國籍（圖/瑞莎臉書）