錢進高雄！海霸王砸54億標得85大樓　僅比底價多1萬元

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）高雄85大樓今（14）日第三拍​，底價落在54.40億元，最終以僅高於1萬元的價差拍定，跌破眾人眼鏡，得標人為凱德唐股份有限公司，經查為海霸王集團第二代莊自立；不過，該標的仍有禁止處分的限制，是否能成功移轉登記值得注意，但也顯示海霸王在高雄市投資的決心。

根據高雄地院公告，「85大樓」樓層為34，35樓與37至85樓，以底價高達85億元將被法拍，債務人為億大聯合與君鴻酒店，目前這些樓層分別為樂活商旅及君鴻國際酒店使用中，三拍底價為54.4025億元，相較一拍相差31億元，大約打了六折。

綜合媒體報導，市場曾預估該案最少要等到三拍，才可望有人進場，果然今日凱德唐股份有限公司出手，並以54.4026億元，以1萬元之差得標。經查凱德唐股份有限公司董事長，正是海霸王集團第二代莊自立。

值得一提的是，寬頻房訊指出，該建物目前仍遭最高法院禁止處分，且底價54億餘元，距離債務人億大聯合取得的成本32億元，仍有相當差距，原以為應仍流標，卻跌破眾人眼鏡標出，「可見高雄前景，已吸引投資人持續看好。」

據市場人士透露，同在高雄市，將於本月27日三拍、位於新興區的尊龍大飯店，底價約5.76億元，也同樣吸引投資人目光，據傳已有金主在集資、並探詢入手價格，伺機而動中。