【最新】美國國家癌症研究所所長接任美FDA局長

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）美國食品藥物管理局（FDA）局長Scott Gottlieb上週遞出辭呈，將於4月去職，突來的消息，留下棘手的電子菸問題誰將接任呢？美國衛生部長 Alex Azar於美國時間 12 日證實國家癌症研究所（NCI）所長 Norman Sharpless將出任美國食品藥物管理局（FDA）局長。

Scott Gottlieb自2017年5月上任美FDA局長以來，積極對抗電子菸和鴉片類藥物成癮等問題，核准多項創新療法和平價學名藥，並制定新政策和指導方針，近2年任期成績斐然，有目共睹，甚至被外界喻為反電子菸悍將，同時也廣受提倡公共衛生者好評和跨黨派的支持。

Scott Gottlieb於2017年3月獲美國總統川普（Donald Trump）提名職掌FDA局長，當時的任務是協助鬆綁法規，但他上任後，改革作風疾風厲行，並對電子菸製造商採取過激進監管攻勢，引起反監管團體的強烈反彈，

綜合媒體報導，非營利組織美國人民稅改協會（ATR）和前FDA官員向川普陳情，抱怨在Scott Gottlieb領導之下，FDA的各項監管措施會毀了上千個工作機會，這些團體甚至要求他「立即停止FDA對電子菸產業祭出的激進監管攻勢」。

Gottlieb 不敵這些強烈反對聲浪，於上週二（5日）宣布辭職，局長之職將由Norman Sharpless接任，52歲的Sharpless兼具腫瘤學領域的權威醫生和研究員身分，也曾是北卡羅萊納大學 Lineberger 綜合癌症中心主任，在Sharpless的領導之下，大麻二酚（CBD）、電子菸和多項進行中的政策未來走向令人期待。